События в сфере макроэкономики и бизнеса 5 апреля
МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 5 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:00
|AUD
|Австралия — Индекс производственной активности AIG (март)
|-6,4
|5,6 (факт)
|3:30
|JPY
|Япония — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (март)
|54,2
|55 (факт)
|5:30
|AUD
|Австралия — Выступление главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Филлипа Лоуи
|9:00
|EUR
|Объём производственных заказов в Германии (м/м) (февраль)
|0,5%
|4,2% (факт)
|10:15
|EUR
|Испания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (март)
|56,7
|57,5
|10:45
|EUR
|Италия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (март)
|51,6
|53,2
|10:50
|EUR
|Франция — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (март)
|55,5
|55,5
|10:55
|EUR
|Германия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (март)
|53,9
|53,9
|11:00
|EUR
|Еврозона — Композитный индекс деловой активности (PMI) от S&P Global (март)
|54,1
|54,1
|11:00
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (март)
|55,6
|55,6
|11:30
|GBP
|Великобритания — Композитный индекс деловой активности PMI (март)
|52,2
|52,2
|11:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (март)
|52,8
|52,8
|12:15
|GBP
|Великобритания — Выступление представителя Банка Англии (BoE /Bank of England) Сильвана Тенрейро
|15:15
|USD
|США — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (март)
|242 тыс
|200 тыс
|15:30
|USD
|США — Объем экспорта
|257,50 млрд долл
|15:30
|USD
|США — Объем импорта
|325,80 млрд долл
|15:30
|USD
|США — Сальдо торгового баланса (февраль)
|-68,3 млрд долл
|-69 млрд долл
|15:30
|CAD
|Канада — Сальдо торгового баланса
|1,92 млрд канад. долл
|16:45
|USD
|США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от S&P Global (март)
|53,3
|53,3
|16:45
|USD
|США — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (март)
|53,8
|53,8
|17:00
|USD
|США — Индекс занятости в непроизводственном секторе (ISM) (март)
|54
|17:00
|USD
|США — Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM (март)
|55,1
|54,5
|17:30
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|-7,489 млрд барр
|-1,8 млрд барр
|17:30
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|-1,632 млрд барр
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|9:00
|RUB
|Индекс деловой активности в секторе услуг (март)
|53,1
|58,1
|RUB
|ВТБ — финансовые результаты за 2022 год
|RUB
|Группа Позитив — ВОСА (реестр закрыт 14.03.2023, в заочной форме, див-ды 1кв2023, реестр для выплаты — 16.04.2023)
|14,4 (1кв2022, ао, ап) + 5,16 (9м2022, только ао) — див-д 2022
|37,87 (1кв2023, только ао) — див-д 2023
https://1prime.ru/Financial_market/20230405/840287475.html