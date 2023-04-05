МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 5 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:00 AUD Австралия — Индекс производственной активности AIG (март) -6,4 5,6 (факт)
3:30 JPY Япония — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (март) 54,2 55 (факт)
5:30 AUD Австралия — Выступление главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Филлипа Лоуи    
9:00 EUR Объём производственных заказов в Германии (м/м) (февраль) 0,5% 4,2% (факт)
10:15 EUR Испания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (март) 56,7 57,5
10:45 EUR Италия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (март) 51,6 53,2
10:50 EUR Франция — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (март) 55,5 55,5
10:55 EUR Германия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (март) 53,9 53,9
11:00 EUR Еврозона — Композитный индекс деловой активности (PMI) от S&P Global (март) 54,1 54,1
11:00 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (март) 55,6 55,6
11:30 GBP Великобритания — Композитный индекс деловой активности PMI (март) 52,2 52,2
11:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (март) 52,8 52,8
12:15 GBP Великобритания — Выступление представителя Банка Англии (BoE /Bank of England) Сильвана Тенрейро    
15:15 USD США — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (март) 242 тыс 200 тыс
15:30 USD США — Объем экспорта 257,50 млрд долл  
15:30 USD США — Объем импорта 325,80 млрд долл  
15:30 USD США — Сальдо торгового баланса (февраль) -68,3 млрд долл -69 млрд долл
15:30 CAD Канада — Сальдо торгового баланса 1,92 млрд канад. долл  
16:45 USD США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от S&P Global (март) 53,3 53,3
16:45 USD США — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (март) 53,8 53,8
17:00 USD США — Индекс занятости в непроизводственном секторе (ISM) (март) 54  
17:00 USD США — Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM (март) 55,1 54,5
17:30 USD США — Запасы сырой нефти -7,489 млрд барр -1,8 млрд барр
17:30 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) -1,632 млрд барр  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
9:00 RUB Индекс деловой активности в секторе услуг (март) 53,1 58,1
  RUB ВТБ — финансовые результаты за 2022 год    
  RUB Группа Позитив — ВОСА (реестр закрыт 14.03.2023, в заочной форме, див-ды 1кв2023, реестр для выплаты — 16.04.2023) 14,4 (1кв2022, ао, ап) + 5,16 (9м2022, только ао) — див-д 2022 37,87 (1кв2023, только ао) — див-д 2023