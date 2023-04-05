События в сфере макроэкономики и бизнеса 6 апреля
МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 6 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|4:30
|AUD
|Австралия — Отчет о финансовой стабильности РБА /Резервного Банка Австралии/
|4:30
|AUD
|Австралия — Сальдо торгового баланса (февраль)
|11,688 млрд австрал.долл
|11,1млрд австрал.долл
|4:45
|CNY
|Китай — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от Caixin (март)
|51,6
|51,7
|4:45
|CNY
|Китай — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) от Caixin (март)
|55
|9:00
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жильё от Halifax (м/м) (март)
|1,1%
|-0,3%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жильё от Halifax (г/г) (март)
|2,1%
|9:00
|EUR
|Германия — Объём промышленного производства (м/м) (февраль)
|3,5%
|0,1%
|11:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в строительном секторе (март)
|54,6
|53,5
|15:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|198 тыс
|200 тыс
|15:30
|CAD
|Канада — Изменение занятости (март)
|21,8 тыс
|12 тыс
|15:30
|CAD
|Канада — Уровень безработицы (март)
|5%
|5,1%
|17:00
|CAD
|Канада — Индекс деловой активности (PMI) Ivey (март)
|51,6
|20:00
|USD
|США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/
|592
|20:00
|USD
|США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
|755
|23:30
|USD
|США — Остатки резервов федеральных резервных банков
|3,401 трлн долл
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|16:00
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 30.03)
|594,6 млрд долл (на 23.03)
|RUB
|Группа Позитив — консолидированная финансовая отчетность за 2022, прогнозы на 2023, рекоменд. по фин. див-дам 2022 — онлайн-телеконференция менеджмента
|14,4 (1кв2022, ао, ап) + 5,16 (9м2022, только ао) — див-д 2022
|37,87 (1кв2023, только ао) — див-д 2023
|RUB
|Ozon — финансовая отчетность за 4кв2022/2022
https://1prime.ru/Financial_market/20230405/840293731.html