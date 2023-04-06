МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 6 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
4:30 AUD Австралия — Отчет о финансовой стабильности РБА /Резервного Банка Австралии/    
4:30 AUD Австралия — Сальдо торгового баланса (февраль) 11,688 млрд австрал.долл 13,87 млрд австрал.долл (факт)
4:45 CNY Китай — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) от Caixin (март) 55 57 (факт)
9:00 GBP Великобритания — Индекс цен на жильё от Halifax (м/м) (март) 1,1% -0,3%
9:00 GBP Великобритания — Индекс цен на жильё от Halifax (г/г) (март) 2,1% 0,3%
9:00 EUR Германия — Объём промышленного производства (м/м) (февраль) 3,5% 0,1%
11:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в строительном секторе (март) 54,6 53,5
15:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 198 тыс 200 тыс
15:30 CAD Канада — Изменение занятости (март) 21,8 тыс 12 тыс
15:30 CAD Канада — Уровень безработицы (март) 5% 5,1%
17:00 CAD Канада — Индекс деловой активности (PMI) Ivey (март) 51,6  
20:00 USD США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/ 592  
20:00 USD США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes 755  
23:30 USD США — Остатки резервов федеральных резервных банков 3,401 трлн долл  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
16:00 RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 30.03) 594,6 млрд долл (на 23.03)  
  RUB Группа Позитив — консолидированная финансовая отчетность за 2022, прогнозы на 2023, рекоменд. по фин. див-дам 2022 — онлайн-телеконференция менеджмента 14,4 (1кв2022, ао, ап) + 5,16 (9м2022, только ао) — див-д 2022 37,87 (1кв2023, только ао) — див-д 2023
  RUB Ozon — финансовая отчетность за 4кв2022/2022    
  RUB М.видео — СД (годовой отчет по РСБУ, решение по сделкам с заинтересованностью)    