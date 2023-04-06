МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. В четверг цены на золото немного снизились на фоне укрепления доллара. Кроме того, рынок ждет данных США по рынку труда, передает Reuters.

Около 12.32 по Гринвичу спот-цены на золото снизились на 0,1%, до 2017,59 доллара за унцию. Фьючерсы на золото на COMEX торговались с понижением на 0,1%, по 2033,70 доллара за унцию.

За истекший период недели котировки золота выросли на 2,4%. Неожиданное сокращение нефтедобычи ОПЕК+ и слабые данные по экономике США и активности в сфере услуг усилили опасения по поводу замедления экономического роста, поспособствовав росту цен на золото выше 2000 долларов за тонну.

"Именно от ожидающихся в пятницу данных США (по числу рабочих мест вне сельского хозяйства) будет зависеть, завершит рынок золота эту неделю выше или ниже 2000 долларов", — отметил Лукман Отунуга, старший аналитик FXTM.

Впрочем, реакцию трейдеров можно будет оценить только в понедельник, поскольку большинство финансовых рынков будут закрыты в связи со Страстной пятницей.

\Золото обычно считается активом, хеджирующим риски инфляции и экономической неопределенности, однако повышение процентных ставок уменьшает привлекательность этого металла, не приносящего гарантированного дохода.

Доходность 10-летних казначейских облигаций держится около 7-месячных минимумов. Индекс доллара вырос на 0,1%, делая золото более дорогим для держателей иных валют.

Как показывает разработанный CME индикатор FedWatch, рынки оценивают вероятность того, что Федеральная резервная система (ФРС) в мае оставит процентную ставку без изменений, в 58%.

Когда ФРС возьмет паузу в повышении процентных ставок, "цены на золото могут подняться к рекордному максимуму 2075 долларов. Если быки выдохнутся, котировки могут откатиться к 2000 долларам, а затем — к 1950 долларам", добавил Отунуга.

Спрос на золото на физическом рынке в Азии на этой неделе уменьшился из-за высоких цен на внутреннем рынке. В итоге местные дилеры на некоторых торговых площадках вынуждены предлагать золото с дисконтом, чтобы привлечь покупателей.

Между тем спот-цены на серебро снизились на 0,1%, до 24,94 доллара за унцию, платина подорожала на 0,4%, до 1001,06 доллара за унцию, а палладий снизился на 0,2%, до 1427,46 доллара за унцию.