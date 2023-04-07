МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 10 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
  EUR Австралия, Великобритания, Германия, Испания, Италия, Франция — Пасха — выходной на биржах    
2:50 JPY Япония — Счет текущих операций платежного баланса (с учетом сезонных колебаний) (февраль) 21,63 трлн йен  
2:50 JPY Япония — Баланс счета текущих операций (без учета сезонных колебаний) (февраль) -1,977 трлн йен -0,818 трлн йен
23:15 USD США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Нью-Йорка)    
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Сегежа Групп — ВОСА (реестр закрыт 27.02.2023, в заочной форме, досрочные перевыборы СД)    
  RUB Global Ports — делистинг глобальных депозитарных расписок /ГДР/ компании с Лондонской фондовой биржи /LSE/    