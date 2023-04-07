2023-04-07T16:43:02+03:00
2023-04-07T16:43:02+03:00
2023-04-07T16:43:02+03:00
2023
https://1prime.ru/Financial_market/20230407/840318390.html
События в сфере макроэкономики и бизнеса 10 апреля
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Ожидаемые в понедельник, 10 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса. Международные события Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
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Австралия, Великобритания,... ПРАЙМ, 07.04.2023
рынки, мнения аналитиков, новости, события в сфере макроэкономики и бизнеса
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 10 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|
|EUR
|Австралия, Великобритания, Германия, Испания, Италия, Франция — Пасха — выходной на биржах
|
|
|2:50
|JPY
|Япония — Счет текущих операций платежного баланса (с учетом сезонных колебаний) (февраль)
|21,63 трлн йен
|
|2:50
|JPY
|Япония — Баланс счета текущих операций (без учета сезонных колебаний) (февраль)
|-1,977 трлн йен
|-0,818 трлн йен
|23:15
|USD
|США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Нью-Йорка)
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Российские события
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
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|RUB
|Сегежа Групп — ВОСА (реестр закрыт 27.02.2023, в заочной форме, досрочные перевыборы СД)
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|RUB
|Global Ports — делистинг глобальных депозитарных расписок /ГДР/ компании с Лондонской фондовой биржи /LSE/
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