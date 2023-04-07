МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ, Елена Лыкова, Иван Таскин. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на следующей неделе повышения российского рынка акций и снижения рубля, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости. Рубль перешел к росту

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи за неделю повысится на 0,3%, до 2516,43 пункта, ожидают эксперты.

Стоимость нефти марки Brent опустится на 2,71 доллара, до 82,23 доллара за баррель, а курс евро на форексе поднимется до 1,0938 доллара, оценивают аналитики.

Курс доллара на следующей неделе поднимется на 76 копеек, до 81,89 рубля, евро — на 77 копеек, до 89,68 рубля, юаня — почти на 9 копеек, до 11,9 рубля, ожидают эксперты.

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

"На предстоящей неделе выйдут важные данные по инфляции за март в Европе и в США, которые и будут задавать тон основных движений на финансовых площадках. По предварительным оценкам, инфляция в США может начать замедляться, а в Европе, скорее всего, останется на текущем уровне. Таким образом, рынок акций в США может заметно вырасти, тогда как европейские индексы, скорее всего, немного снизятся", — говорит Андрей Манько из "РИА Рейтинга". Российский рынок акций вырос по итогам пятницы и за неделю

Владимир Евстифеев из банка "Зенит" отмечает, что несмотря на то, что мировые рынки все меньше реагируют на сигналы о проблемах в банковском секторе США и Европы, инвесторы продолжают опасаться роста базовых ставок по большинству резервных валют на фоне не слишком уверенной экономической статистики в США и ЕС, а также ужесточения риторики центробанков.

"Ключевые европейские биржи, а также фондовая площадка Гонконга в понедельник останутся закрыты на пасхальные выходные. В дальнейшем инвесторы будут ждать данных по розничным продажам еврозоны, окончательной потребительской инфляции Германии, промышленному производству еврозоны и Великобритании, торговому балансу и ВВП Великобритании. В США продолжатся выступления представителей ФРС, а также будут опубликованы протоколы предыдущего заседания регулятора", — уточняет аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.

Особый интерес, по ее мнению, представляют оценки потребительской и производственной инфляции США за март, от которых аналитик ждет замедления темпов роста цен. Кроме того, будут опубликованы данные по розничным продажам, промышленному производству США и предварительному индексу потребительских ожиданий Мичиганского университета, а в течение недели пройдут встречи представителей МВФ и Всемирного банка, напоминает Кожухова.

Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций" отмечает, что значимыми для динамики мировых рынков будут публикации мартовских данных по инфляции в Китае, а также сведений о торговом балансе КНР.

Нефть на предстоящей неделе, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 83-85 долларов за баррель марки Brent, считает Манько. Поддержку ценам, по его мнению, окажут сокращающиеся запасы нефти в США, а также ожидания сокращения предложения со стороны ОПЕК.

"Нефтяные фьючерсы будут реагировать на поступающие макроэкономические данные… При негативных сигналах можно ожидать закрытия образовавшихся в начале этой недели гэпов и, в частности, движения котировок Brent в район 79,89 доллара (максимум конца марта). При позитивном сценарии цены будут пытаться закрепиться выше 85 долларов и протестируют отметку в 90 долларов", — полагает Кожухова.

СЛАБЫЙ РУБЛЬ

По российской валюте сохраняются риски снижения, целями которого при умеренно негативном сценарии могут стать уровни 85 рублей, 93 рублей и 12,5 рубля против доллара, евро и юаня, считает Кожухова.

"Тем не менее, у текущих минимумов за последний год покупатели иностранной валюты могут зафиксировать часть прибыли, способствуя снятию перепроданости рубля. При умеренно позитивном сценарии целями коррекции станут уровни 78 рублей, 84 рублей и 11,3 рубля. Кроме того, не исключены словесные интервенции финансовых регуляторов. Российскому бюджету в текущих условиях особенно выгоден более слабый курс рубля, тем не менее, чрезмерная девальвация может запустить негативные процессы в экономике", — говорит она.

Курс рубля сильно изменяется на невысоких объемах торгов, таким образом, в текущих условиях сильное влияние оказывает спекулятивный фактор, и, скорее всего, ситуация на следующей неделе не изменится, считает Манько. Стоит также отметить, что с 7 апреля снизится объем продажи валюты со стороны Минфина РФ, что может негативно сказаться на рубле и также увеличить волатильность, напоминает он.

По мнению экспертов "РИА Рейтинга", на предстоящей неделе восходящая волна продолжится, однако от уровня 84 рублей за доллар может начаться сильная коррекция, и рубль, вероятно, укрепится до уровня в 80-81 рубль за доллар.

"Очередная волна ослабления рубля, похоже, близка к завершению. Дефицит валюты по-прежнему ощущается, но уже не столь остро. Наиболее вероятным сценарием представляется консолидация на текущих уровнях", — в то же время полагает директор аналитического департамента ИК "Регион" Валерий Вайсберг.

ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ

"Рост индекса Московской биржи может сдерживаться слабостью внешнего фона. Целевым на конец следующей недели представляется диапазон 2500-2550 пунктов. Активизация покупателей на рынке акций, скорее, начнется во второй половине апреля по мере приближения дивидендной "отсечки" в Сбербанке (8 мая). Причем не исключаем, что в течение недели вполне возможны попытки индекса уйти ниже из-за фиксации прибыли в несколько перегретой нефтяной отрасли", — считает Алексей Головинов из Промсвязьбанка.

Георгий Ващенко из Freedom Finance Global ожидает смешанной динамики российского рынка акций на следующей неделе. Его ориентир по индексу Мосбиржи – 2470-2550 пунктов.

Бахтин же придерживается схожего с Ващенко, умеренно позитивного взгляда на российский рынок на грядущей неделе. "После фазы консолидации вероятно движение индекса Мосбиржи в направлении 2550 пунктов, особенно если рубль останется слабым. В фокусе внимания останутся сырьевые цены, сигналы регуляторов, геополитика, корпоративные новости и общерыночные настроения", — объясняет он.

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

По мнению Ващенко, на предстоящей неделе лидерами роста могут оказаться акции компаний нефтегазового и финансового секторов.

Манько полагает, что лучше рынка на следующей неделе могут выглядеть акции золотодобывающих компаний, банков и предприятий нефтяного сектора. Хуже рынка себя могут проявить бумаги металлургов и компаний энергетического сектора, полагает эксперт.

Из значимых корпоративных событий предстоящей недели Головинов выделяет отчетность АФК "Система" по МСФО и данные Сбербанка по РСБУ, способные подтолкнуть котировки их бумаг вверх.

Что касается американского рынка акций, то на нем сезон отчетности традиционно откроют представители банковского сектора – на следующей неделе за первый квартал 2023 года отчитаются JPMorgan, Wells Fargo, BlackRock, Citigroup и First Republic Bank, результаты которых будут особенно интересны в контексте недавних проблем в отрасли, считает Кожухова.