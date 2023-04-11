МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Цена на медь незначительно растет во вторник, свидетельствуют данные торгов. Курс евро к доллару растет перед выходом статистики

Стоимость промышленного металла стабилизируется после снижения на 1% в понедельник. При этом статистика из Китая сдерживает рост.

По состоянию на 7.53 мск майский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,23% — до 3,9973 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). Днем ранее медь подешевела на 1%.

Торгов в Лондоне в понедельник и пятницу не было в связи с выходными. По итогам торгов четверга стоимость тонны меди с поставкой через три месяца на Лондонской бирже металлов (LME) выросла на 0,2% — до 8 800 долларов, алюминия – осталась на отметке 2 333,5 доллара, цинка – опустилась на 0,38%, до 2 779 долларов.

Трейдеры оценивают макроэкономические данные из Китая, который является крупнейшим мировым потребителем меди. Годовая инфляция в стране в марте составила 0,7% при прогнозе 1%. В месячном выражении была зафиксирована дефляция в 0,3%, хотя ожидалась инфляция в 0,2%.