События в сфере макроэкономики и бизнеса 13 апреля
МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 13 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:01
|GBP
|Великобритания — Баланс цен на жилье от RICS (март)
|-47%
|-43% (факт)
|4:30
|AUD
|Австралия — Изменение уровня занятости (март)
|63,6 тыс
|53 тыс (факт)
|4:30
|AUD
|Австралия — Изменение полной занятости (март)
|79,2 тыс
|72,2 тыс (факт)
|4:30
|AUD
|Австралия — Уровень безработицы (март)
|3,5%
|3,5% (факт)
|6:00
|CNY
|Китай — Объём экспорта (г/г) (март)
|-6,8%
|14,8% (факт)
|6:00
|CNY
|Китай — Объём импорта (г/г) (март)
|-10,2%
|-1,4% (факт)
|6:00
|CNY
|Китай — Сальдо торгового баланса (USD) (март)
|116,88 млрд юаней
|88,19 млрд юаней (факт)
|8:45
|EUR
|Германия — Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля
|8:45
|EUR
|Германия — Выступление вице-президента Бундесбанка Клаудии М. Бух
|9:00
|GBP
|Великобритания — ВВП (м/м) (февраль)
|0,3%
|0,1%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Объём промышленного производства (м/м) (февраль)
|-0,3%
|0,2%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Объём производства в обрабатывающей промышленности (м/м) (февраль)
|-0,4%
|0,2%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Изменение месячного ВВП 3м/3м (февраль)
|0%
|0%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Сальдо торгового баланса (февраль)
|-17,86 млрд ф.ст.
|-17 млрд ф.ст.
|9:00
|GBP
|Великобритания — Сальдо торгового баланса без учета стран ЕС (февраль)
|-7,81 млрд ф.ст.
|-7,4 млрд ф.ст.
|9:00
|EUR
|Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (март)
|8,7%
|7,4%
|9:00
|EUR
|Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (март)
|0,8%
|0,8%
|11:30
|GBP
|Великобритания — Исследование кредитной конъюнктуры Банком Англии/Bank of England
|11:40
|EUR
|Испания — Аукцион по размещению 10-летних облигаций
|3,4%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Объём промышленного производства (м/м) (февраль)
|0,7%
|1%
|14:00
|USD
|США — Ежемесячный отчет ОПЕК
|14:45
|EUR
|Германия — Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля
|15:30
|GBP
|Великобритания — Оценка роста ВВП от NIESR /Национального Института Экономических и Социальных Исследований/
|-0,1%
|0,1%
|15:30
|USD
|США — Базовый индекс цен производителей (PPI) (м/м) (март)
|0%
|0,3%
|15:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|228 тыс
|232 тыс
|15:30
|USD
|США — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (март)
|-0,1%
|0,1%
|16:00
|GBP
|Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Хью Пилла
|16:00
|CAD
|Канада — Выступление Главы Банка Канады /BoC/ Тифа Маклема
|21:00
|EUR
|Германия — Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|16:00
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 06.04)
|593,9 млрд долл (на 30.03)
|RUB
|Нижнекамскнефтехим — ВОСА (реестр закрыт 27.02.2023, в заочной форме, досрочные перевыбоы СД)
|RUB
|Эл5 Энерго (Энел) — СД (отчет по МСФО за 2022, рекоменд. по див-дам 2022)
|0 — див-д 2021
|0 (прогноз) — див-д 2022
https://1prime.ru/Financial_market/20230413/840358112.html