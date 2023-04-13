МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 13 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:01 GBP Великобритания — Баланс цен на жилье от RICS (март) -47% -43% (факт)
4:30 AUD Австралия — Изменение уровня занятости (март) 63,6 тыс 53 тыс (факт)
4:30 AUD Австралия — Изменение полной занятости (март) 79,2 тыс 72,2 тыс (факт)
4:30 AUD Австралия — Уровень безработицы (март) 3,5% 3,5% (факт)
6:00 CNY Китай — Объём экспорта (г/г) (март) -6,8% 14,8% (факт)
6:00 CNY Китай — Объём импорта (г/г) (март) -10,2% -1,4% (факт)
6:00 CNY Китай — Сальдо торгового баланса (USD) (март) 116,88 млрд юаней 88,19 млрд юаней (факт)
8:45 EUR Германия — Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля    
8:45 EUR Германия — Выступление вице-президента Бундесбанка Клаудии М. Бух    
9:00 GBP Великобритания — ВВП (м/м) (февраль) 0,3% 0,1%
9:00 GBP Великобритания — Объём промышленного производства (м/м) (февраль) -0,3% 0,2%
9:00 GBP Великобритания — Объём производства в обрабатывающей промышленности (м/м) (февраль) -0,4% 0,2%
9:00 GBP Великобритания — Изменение месячного ВВП 3м/3м (февраль) 0% 0%
9:00 GBP Великобритания — Сальдо торгового баланса (февраль) -17,86 млрд ф.ст. -17 млрд ф.ст.
9:00 GBP Великобритания — Сальдо торгового баланса без учета стран ЕС (февраль) -7,81 млрд ф.ст. -7,4 млрд ф.ст.
9:00 EUR Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (март) 8,7% 7,4%
9:00 EUR Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (март) 0,8% 0,8%
11:30 GBP Великобритания — Исследование кредитной конъюнктуры Банком Англии/Bank of England    
11:40 EUR Испания — Аукцион по размещению 10-летних облигаций 3,4%  
12:00 EUR Еврозона — Объём промышленного производства (м/м) (февраль) 0,7% 1%
14:00 USD США — Ежемесячный отчет ОПЕК    
14:45 EUR Германия — Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля    
15:30 GBP Великобритания — Оценка роста ВВП от NIESR /Национального Института Экономических и Социальных Исследований/ -0,1% 0,1%
15:30 USD США — Базовый индекс цен производителей (PPI) (м/м) (март) 0% 0,3%
15:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 228 тыс 232 тыс
15:30 USD США — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (март) -0,1% 0,1%
16:00 GBP Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Хью Пилла    
16:00 CAD Канада — Выступление Главы Банка Канады /BoC/ Тифа Маклема    
21:00 EUR Германия — Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля    
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
16:00 RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 06.04) 593,9 млрд долл (на 30.03)  
  RUB Нижнекамскнефтехим — ВОСА (реестр закрыт 27.02.2023, в заочной форме, досрочные перевыбоы СД)    
  RUB Эл5 Энерго (Энел) — СД (отчет по МСФО за 2022, рекоменд. по див-дам 2022) 0 — див-д 2021 0 (прогноз) — див-д 2022