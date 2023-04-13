МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Цены на золото в четверг растут третью сессию подряд, так как данные США по инфляции позволяют предположить, что Федеральная резервная система (ФРС) повысит ставки еще один раз, а затем поставит ужесточение денежно-кредитной политики на паузу, сообщает Reuters.

По состоянию на 05.45 по Гринвичу золото на рынке спот выросло в цене на 0,1%, до 2016,36 доллара за унцию. Фьючерсы на золото на COMEX прибавили 0,3%, до 2031,40 доллара.

В среду цены на золото повысились более чем на 1% после выхода данных, свидетельствующих об укреплении индекса потребительских цен (CPI) США в марте на 0,1% после роста на 0,4% в феврале. Ожидалось, что показатель в марте вырос на 0,2%.

"Ожидания того, что цикл повышения ставок ФРС приближается к концу, подпитываются последними данными США по инфляции, тогда как снижение доходности казначейских облигаций и ослабление доллара обеспечивают поддержку ценам на золото", — полагает Йип Джун Ронг, рыночный аналитик IG.

Согласно данным CME FedWatch, участники рынка видят 66%-ю вероятность повышения процентных ставок ФРС в мае на 25 базисных пунктов и ожидают уменьшения стоимости заимствований во 2-й половине 2023 года.

Рост процентных ставок увеличивает альтернативные издержки владения золотом, не приносящим гарантированного дохода.

Котировки золота могут вновь проверить на прочность сопротивление на 2032 долларах, считает технический аналитик Reuters Ван Тао.

Президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли в среду заявила, что "работа (по повышению процентных ставок) еще не завершена", но ужесточение условий кредитования является одним из аргументов в поддержку паузы.

Президент ФРС-Ричмонд Томас Баркин сказал, что центральному банку США предстоит продолжить усилия для возвращения инфляции к целевому уровню 2%, потому что последние данные по ценовому давлению недостаточно слабы.

Протоколы мартовского заседания ФРС, опубликованные в среду, показали, что некоторые руководители ФРС предложили обсудить паузу в цикле повышения ставок до тех пор, пока не станет ясно, что крах двух региональных банков не вызовет рецессии экономики.

Опасения относительно рецессии "обеспечивают поддержку золоту как активу-убежищу… однако технические условия свидетельствуют в пользу некоторого ослабления повышательного импульса", добавил Йип.

Серебро на рынке спот снизилось в цене на 0,3%, до 25,39 доллара за унцию, платина потеряла 0,3%, до 1011,86 доллара, а палладий упал на 0,5%, до 1452,08 доллара.