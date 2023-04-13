События в сфере макроэкономики и бизнеса 14 апреля
МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 14 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|9:45
|EUR
|Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (март)
|1,1%
|0,8%
|9:45
|EUR
|Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м) (март)
|1,1%
|0,9%
|10:00
|EUR
|Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (март)
|6%
|3,3%
|10:00
|EUR
|Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (март)
|6%
|3,1%
|11:00
|USD
|США — Ежемесячный отчет МЭА /Международного энергетического агентства/
|11:3
|GBP
|Великобритания — Производительность труда (4кв2022)
|15:30
|USD
|США — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (март)
|-0,1%
|-0,3%
|15:30
|USD
|США — Индекс цен на экспорт (м/м) (март)
|0,2%
|-0,1%
|15:30
|USD
|США — Индекс цен на импорт (м/м) (март)
|-0,1%
|-0,1%
|15:30
|USD
|США — Объём розничных продаж (м/м) (март)
|-0,4%
|-0,4%
|15:30
|CAD
|Канада — Объём продаж в производственном секторе (м/м) (февраль)
|4,1%
|-2,7%
|15:45
|USD
|США — Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Кристофера Уоллера
|16:15
|USD
|США — Объем промышленного производства (г/г) (март)
|0,32%
|16:15
|USD
|США — Объём промышленного производства (м/м) (март)
|0,3%
|0,2%
|17:00
|USD
|США — Объём товарно-материальных запасов (м/м) (февраль)
|-0,1%
|0,3%
|17:00
|USD
|США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (апрель)
|59,2
|60
|17:00
|USD
|США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (апрель)
|62
|62
|17:00
|USD
|США — Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (февраль)
|0,1%
|0,4%
|18:30
|GBP
|Великобритания — Выступление представителя Банка Англии (BoE /Bank of England) Сильвана Тенрейро
|20:00
|USD
|США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/
|590
|20:00
|USD
|США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
|751
|21:15
|EUR
|Германия — Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля
|23:30
|GBP
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/
|-14,8 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|226,1 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|195,2 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
|-18,4 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|-321,5 тыс
|23:30
|AUD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|-27,2 тыс
|23:30
|JPY
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|-57 тыс
|23:30
|RUB
|США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|-8 тыс
|23:30
|EUR
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|143,4 тыс
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Россети Ленэнерго — финансовая отчетность по МСФО за 2022
|RUB
|Группа O’КЕЙ — финансовая отчетность по МСФО за 2022
https://1prime.ru/Financial_market/20230413/840364754.html