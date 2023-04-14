МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций в пятницу днем умеренно снижается, следует из данных Московской биржи. Покупать доллары поздно: куда их теперь девать

Индекс Мосбиржи к 12.19 мск опускается на 0,32%, до 2536,11 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,34%, до 979,62 пункта.

В лидерах снижения котировок – акции "ВСМПО-Ависмы" (-1,56%), префы "Транснефти" (-1,52%), акции ТМК (-1,4%), компании "Ренессанс страхование" (-1,39%), обыкновенные акции "Россетей" (-1,35%), а также акции ДВМП (-1,35%), "Акрона" (-1,14) и компании "Эн+ груп" (-1,09%).

В лидерах роста капитализации – акции ИСКЧ (+2,35%), "Новатэка" (+1,08%), "Норникеля" (+0,78%) и расписки "Эталона" (+0,63%). Еврокомиссар сообщила о подготовке 11-го пакета антироссийских санкций

"Сегодня день обещает пройти спокойно. Учитывая, что в этом году в подавляющем большинстве случаев рынок сильно растет по понедельникам, имеет смысл покупать бумаги уже сегодня", — полагает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". А Алексей Головинов из Промсвязьбанка считает, что опережающую рынок динамику могут продемонстрировать акции "Русагро" и золотодобытчиков, в аутсайдерах могут быть бумаги нефтегазовых компаний.

"ЕС готовит 11-й пакет санкций против России, но подробностей… пока нет. На рынке РФ в связи с этим, скорее, будет сохраняться общая осторожность, которая, впрочем, не помешает росту (котировок — ред.) отдельных эмитентов", — также считает Елена Кожухова из компании "Велес капитал".