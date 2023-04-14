МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Котировки природного газа в Европе нацелены на второе подряд недельное снижение на фоне более активного пополнения запасов, сообщает Reuters.

С начала года фьючерсы на газ с поставкой из терминала TTF упали в цене на 45% на фоне обильного предложения и сокращения потребления. В ходе сессии пятницы котировки падали на 1,7%.

В последние шесть дней наблюдается чистое увеличение запасов газа в Европе, согласно данным Gas Infrastructure Europe. Это самая длинная череда пополнения запасов с осени. В середине марта и на Рождество также отмечалась закачка газа в хранилища на фоне низкого спроса.

Более холодная, чем обычно, погода в начале апреля поспособствовала увеличению спроса на газ для отопления помещений, что привело к сокращению запасов. Однако объем запасов газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы за последние дни увеличился почти на 1 процентный пункт. Тем не менее в Северо-Западной Европе в ближайшие недели прогнозируется похолодание.

"Спрос в последнее время снижается, и Европа начинает пополнять запасы перед следующей зимой", — говорят аналитики Energi Danmark. "Поступают неоднозначные сигналы относительно дальнейших перспектив рынка. Проблемы с предложением в краткосрочной перспективе нивелируются прогнозами более мягкой погоды и высокими объемами запасов", — подчеркнули они.

Запасы газа играли важную роль минувшей зимой в условиях сокращения поставок из России. Страны Европы прошлым летом пытались экономить топливо и накопили запасы за счет более активного импорта сжиженного природного газа (СПГ).

Евросоюз планирует заполнить ПХГ на 90% к 1 ноября. Однако хранилища могут быть заполнены на 100% уже к концу августа, если объемы импорта СПГ не будут сокращаться, отметили аналитики Morgan Stanley.

Около 07.39 по Гринвичу ближайшие фьючерсы на природный газ с поставкой из терминала TTF торговались с понижением на 1,3%, по 41,57 евро за мегаватт-час.

Ожидания возобновления работы французских СПГ-терминалов после забастовок оказывают давление на цены. Терминал Montoir, который не принял ни одной партии СПГ с начала марта, возобновит свою работу на выходных.