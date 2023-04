МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Европейские фондовые рынки в понедельник растут. Инвесторы рассчитывают на дальнейшую благоприятную отчетность ведущих банков США на этой неделе, а также ждут завершения цикла повышения процентных ставок ФРС. СМИ: Европа в ближайшее время пожалеет об одном из своих решений

Панъевропейский STOXX 600 поднялся на 0,3% после роста на прошлой неделе до максимума более чем за год. Индекс голубых фишек STOXX 50 достиг 22-летнего максимума.

Горнодобывающий сектор возглавил подъем, добавив 1,6%, а технологический сектор снизился на 0,6%.

Инвесторы внимательно следят за сезоном корпоративной отчетности. Позднее на этой неделе о результатах отчитаются Goldman Sachs, Morgan Stanley и Bank of America.

На прошлой неделе Citigroup Inc, JPMorgan Chase & Co и Wells Fargo & Co отчитались о прибыли выше прогнозов благодаря росту процентных ставок и спаду беспокойства насчет банковской системы. Российский рынок акций открыл торги понедельника ростом

Также инвесторы ждут выступлений представителей ЕЦБ, включая президента Кристин Лагард.

Бумаги Rovio подскочили на 17,8%. Японская Sega выдвинула предложение стоимостью 706 млн евро о покупке разработчика "Angry Birds".

Бумаги John Wood Group прибавили 7% после решения принять предложение Apollo Management о выкупе по цене 240 пенсов за акцию, или 1,66 млрд фунтов (2,06 млрд долларов).