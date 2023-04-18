МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Перебои с поставками алюминия в Китае, наблюдающиеся ввиду нехватки электроэнергии, могут привести к значительному дефициту этого цветного металла в 2023 году, передает Reuters. Дефицит предложения, вероятно, нивелирует медленный рост спроса и поддержит котировки.

Закрытие алюминиевых заводов в Европе на фоне высоких цен на энергоносители в прошедшие два года, а также отказ европейских покупателей от российского металла усугубляют дефицит в этом регионе.

Несмотря на ожидания ограниченного предложения цены на алюминий на LME находятся под давлением в связи с повышением процентной ставки в США и вялого спроса в Китае, являющемся крупнейшим в мире потребителем этого металла.

С середины января цены на алюминий снизились на 10%, до 2400 долларов за тонну.

Между тем в последние недели запасы алюминия сокращаются, что говорит о возможном дефиците предложения. Алюминий используется в автомобилестроительной отрасли, строительном секторе, а также при производстве упаковочных материалов.

Запасы алюминия на складах, отслеживаемых Шанхайской фьючерсной биржей, за последний месяц снизились на 12%, до 274 347 тонн. Запасы алюминия на складах, сертифицированных LME, упали на 5% с середины февраля.

Производство в Китае должно вырасти, но менее значительно, чем прогнозировалось ранее, учитывая нормирование потребления электроэнергии и перебои со снабжением в таких провинциях, как Юньнань, где при производстве алюминия преимущественно используется электричество, вырабатываемое гидроэлектростанциями.

"Заводы в Китае продолжают страдать от недостатка мощностей ГЭС. В то же время спрос должен возрасти, а значит, экспорт будет оставаться ограниченным", — отметил аналитик Bank of America Майкл Уидмер. "Мы ожидаем дальнейшего увеличения дефицита", — добавил он.

По его словам, дефицит предложения алюминия на рынке в этом году может составить 1,53 млн тонн и возрасти до 1,93 млн тонн в следующем году.

Между тем снижение цен на электроэнергию в Европе способствует уменьшению производственных издержек, но лишь ограниченное число металлургических комплексов в регионе возобновляют производство.

С середины января премия, которую покупатели в Европе платят на физическом рынке алюминия по сравнению с котировками на LME, подскочила на 20%, до 330 долларов за тонну. Причиной этого стало ограниченное предложение.

"Премия на физическом рынке остается высокой в Европе, где проблемы с предложением сохраняются после широкомасштабной остановки металлургических предприятий в прошлом году, тогда как произведенный в России металл теперь поставляется в страны Азии", — говорится в аналитической записке Macquarie.

"Учитывая, что еще больше российского металла будет поставляться в Китай, фундаментальная поддержка для премии на физическом рынке будет сохраняться", — добавляют аналитики.

В Macquarie прогнозируют, что дефицит предложения на мировом рынке алюминия в этом году составит 670 000 тонн, тогда как мировое потребление приблизится к 70,8 млн тонн.