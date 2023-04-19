МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Золото в среду вечером дешевеет на фоне укрепления доллара и роста доходности гособлигаций США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. Минсельхоз ожидает урожай зерна в России в 123 миллиона тонн в 2023 году

По состоянию на 18.27 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 13,55 доллара, или на 0,66%, до 2 006,15 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожает на 0,27%, до 25,332 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,18%, до 101,93 пункта. Удорожание доллара делает золото менее доступным при покупке этого драгметалла в другой валюте. Также снижению котировок золота способствует рост доходности госбондов США. Так, доходность десятилетних гособлигаций (US Treasuries) растет до 3,627% с уровня прошлого закрытия в 3,572%. Гособлигации США — альтернативное золоту направление "безопасных" инвестиций, поэтому их котировки, как правило, имеют разнонаправленную динамику.

"Цены на золото и серебро резко снижаются на ранних американских торгах в среду на фоне медвежьих внешних рыночных сил в середине недели, которые видят повышение индекса доллара США, рост доходности казначейских облигаций США и падение цен на сырую нефть", — приводит портал MarketWatch слова старшего аналитика Kitco Metals Джима Выкоффа (Jim Wyckoff).