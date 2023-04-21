МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров, Елена Лыкова. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на следующей неделе замедления роста российского рынка акций и укрепления рубля к основным торгуемым на Московской бирже валютам, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости. Доллар и юань снизились к рублю по итогам недели

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи за неделю вырастет на 0,4%, до 2650 пункта.

Стоимость нефти марки Brent чуть повысится — до 81,9 доллара за баррель, а курс евро на форексе останется немного ниже 1,1 доллара, оценивают аналитики.

Курс доллара на следующей неделе снизится на 80 копеек, до 80,9 рубля, евро — на 1,21 рубля, до 88,54 рубля, юаня – на 5 копеек, до 11,77 рубля, ожидают аналитики.

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

Мировые рынки вновь разыгрывают сценарий опасения за темпы роста мировой экономики, поводом для чего стала серия "ястребиных" комментариев представителей ФРС США, отмечает Владимир Евстифеев из банка "Зенит".

"Тем временем рынок фьючерсов по-прежнему оценивает повышение базовой процентной ставки Федрезерва в мае на 25 базисных пунктов как наиболее вероятный шаг. Фактически рынки нашли традиционный фактор для коррекционного движения. При этом ни со стороны экономической статистики, ни из отчетностей компаний не прослеживается вариант жесткой посадки экономики. Таким образом, восстановление основных фондовых индексов может произойти уже в ближайшее время", — считает он.

На предстоящей неделе представители ФРС уйдут на "неделю тишины" в преддверии майского заседания, и инвесторы будут отыгрывать в первую очередь события сезона отчетностей и публикацию экономической статистики, отмечает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

"Особое внимание рынок может обратить на первую оценку ВВП США в первом квартале. Более слабый рост американской экономики может являться аргументом для окончания цикла ужесточения ДКП в США после повышения ставки ФРС до 5,25% по верхней границе. Тем не менее, рынок уже во многом учитывает такой сценарий, и слабые данные по ВВП могут, скорее, усилить опасения рецессии у инвесторов", — говорит он.

В этом случае рисковые активы покажут снижение, в том числе фьючерсы Brent могут опуститься ниже 80 долларов за баррель. Тем не менее, особо существенное усиление настроений, направленных на бегство из рисковых активов, вероятно, пока не произойдет – инвесторы сейчас пребывают в ожидании итогов майского заседания ФРС, добавляет он.

Котировки нефти в ближайшие дни, вероятно, полностью закроют разрыв, возникший после неожиданного решения ряда стран ОПЕК о добровольном сокращении добычи нефти, после чего попытается консолидироваться, полагает Валерий Вайсберг из ИК "Регион".

"Нефтяные фьючерсы после закрытия дивидендных гэпов начала апреля (для этого ценам Brent, в частности, потребуется опуститься к 79,89 доллара) могут вернуться к восходящему движению, но, вероятно, в случае возобновления оптимизма на фондовых площадках и ослабления доллара", — считает Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".

Котировкам "черного золота" мешают идти выше страхи недостаточно стабильного состояния глобальной экономики, но все же цены в апреле пытаются сломить долгосрочный нисходящий тренд, добавляет она.

РУБЛЬ ВЫРАСТЕТ

Курсы на этой неделе оставались ниже сопротивлений 82,8 рубля, 90,5 рубля и 11,95 рубля по доллару, евро и юаню соответственно, что указывает на сохранение потенциала коррекции курсов как минимум в район 80 рублей, 87,5 рубля и 11,65 рубля, оценивает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". Евро растет к доллару, но может снизиться по итогам недели

"ЦБ РФ в следующую пятницу проведет заседание, уровень процентных ставок на котором скорее всего останется на отметке 7,5% годовых или будет незначительно повышен", — добавляет она, рассуждая о факторах курсообразования рубля.

Поддержку рублю будет оказывать продажа валютной выручки экспортерами для уплаты налогов в рамках налогового периода, пик которого придется на 28 число, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "На этом фоне курс доллара на грядущей неделе может попробовать опуститься ниже 81 рубля", — добавляет он.

Вероятнее всего, курс будет колебаться в диапазоне 80–83 рубля: давление на рубль понемногу ослабевает, но поводов для его сильного укрепления пока недостаточно, говорит Георгий Ващенко из Freedom Finance Global.

ДИНАМИКА ИНДЕКСА

Российский рынок акций на фоне хороших дивидендных новостей закрепится на достигнутых рубежах и будет ожидать первых закрытий реестров акционеров, считает Вайсберг из ИК "Регион". Российский рынок акций вырос по итогам пятницы и за неделю

Головинов из Промсвязьбанка ожидает, что индекс Мосбиржи на следующей неделе может скорректироваться после затяжного роста. Вполне вероятно, что снижение будет локальным, вряд ли индекс уйдет намного ниже уровня 2600 пунктов.

Индексы Мосбиржи и РТС на следующей неделе при отсутствии значимых негативных факторов (например, одиннадцатый пакет санкций ЕС все еще не согласован и в случае его объявления может повлиять на динамику рынка) могут стремиться к развитию восходящего движения и закреплению выше отметок 2700 и 1030 пунктов во многом благодаря дивидендным ожиданиям, считает Кожухова из ИК "Велес Капитал".

Индекс Мосбиржи может подняться выше 2700 пунктов, хотя перед выходными не исключена небольшая коррекция, полагает Георгий Ващенко из Freedom Finance Global.

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

"Бумаги "Магнита" наконец-то вышли из боковика. Надеемся, что в скором времени компания опубликует финансовые результаты, что должно стать катализатором для дальнейшего восстановления акций "Магнита", — отмечает Алексей Головинов из Промсвязьбанка.

"Совет директоров "Сургутнефтегаза" состоится 24 апреля, в повестке значится вопрос о проведении ГОСА, что в целом не исключает вероятности того, что менеджмент затронет тему выплаты дивидендов за прошлый год. "Татнефть" также сообщила, что 27 апреля совет директоров даст рекомендации по дивидендам за 2022 год", — напоминает аналитик.

В аутсайдерах могут оказаться бумаги нефтегазовых компаний, чему будет способствовать слабость нефтяных котировок, добавляет он.

Георгий Ващенко из Freedom Finance Global также считает, что лидерами роста вновь могут оказаться бумаги нефтегазового сектора, поводом являются дивидендные ожидания.

Кожухова из ИК "Велес Капитал" напоминает: итоговые рекордные выплаты за 2022 год в размере 25 рублей на акцию в пятницу подтвердил Сбербанк. По ее словам, это значит, что до закрытия реестра 11 мая бумаги гарантированно можно будет купить с дивидендами и подтверждает перспективы их роста в район 250 рублей до отсечки.

Уже в следующую пятницу при этом последний день с дивидендами в размере 60,58 рубля на бумагу (в случае их утверждения акционерами) можно будет купить акции "Новатэка", отмечает аналитик.

"Дивидендный реестр 26 апреля закроется по "Белуге Групп". Подтвердить итоговые выплаты за 2022 год на ближайшей неделе должны будут акционеры Мосбиржи и банка "Санкт-Петербург", а советы директоров "Татнефти" и ТГК-14 – дать рекомендацию по дивидендам. Операционные результаты за первый квартал 2023 года представят "Русагро", "Русгидро", "О'Кей", "Мать и дитя", а финансовые результаты – "Лента", "Яндекс", Fix Price, "Русгидро", ТГК-1, "Юнипро", добавляет она.

"На макроэкономическом фронте выйдут данные по промышленному производству России за март. На Мосбирже начнутся торги акциями Genetico", — также напоминает Кожухова.