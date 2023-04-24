МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник в основном снижаются вслед за американскими фьючерсами, свидетельствуют данные торгов. Курс доллара растет против евро и иены перед заседанием ФРС

По состоянию на 8.08 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускается на 0,24%, до 3 293,51 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,13%, до 2 063,37 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,08%, до 19 862 пунктов, южнокорейский KOSPI — на 0,92%, до 2 521,09 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,04%, до 7 327,4 пункта. Японский Nikkei 225 растет на 0,1% — до 28 592 пунктов.

Фьючерсы на основные биржевые индексы Уолл-стрит тем временем снижаются на величины в районе 0,3%, что довольно серьезно и может говорить о негативном открытии основных торгов в США сегодня.

Рынки пребывают в ожидании выхода макростатистики. Так, в четверг будут опубликованы данные о ВВП США. Аналитики считают, что первая оценка роста экономики страны в прошлом квартале составит 2% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами) после увеличения на 2,6% кварталом ранее. Трейдеры за счет этого надеются получить подсказки насчет дальнейших действий Федеральной резервной системы (ФРС) США, очередное заседание которой пройдет 2-3 мая. Южная Корея вернула Японию в перечень привилегированных торговых партнеров

"Мы должны принимать слова ФРС за чистую монету, когда они говорят, что (банковские — ред.) ставки не будут снижаться в этом году", — приводит агентство Bloomberg слова главы отдела исследований акций в Азии в Union Bancaire Privée в Сингапуре Кирана Колдера (Kieran Calder), "Инфляция, особенно базовая инфляция, остается очень устойчивой", — добавил эксперт.

Тем временем основной фондовый индекс Японии растет вопреки общей негативной тенденции в ожидании того, как центробанк страны в среду опубликует свое решение о величине ставки рефинансирования, а также макроэкономические прогнозы.