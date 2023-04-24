МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. В понедельник золото торгуется в узком диапазоне. Участники рынка следят за дальнейшей траекторией процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС), сообщает Reuters.

Около 08.40 по Гринвичу спот-цены на золото колебались у флэтовой линии на уровне, 1982,34 доллара за унцию. Фьючерсы на золото на COMEX торговались с повышением на 0,1%, по 1991,30 доллара за унцию.

Рынку золота не хватает ориентиров для торгов, поскольку инвесторы остаются в стороне, отметил Лукман Отунуга, старший аналитик FXTM.

"Вероятность дальнейшего повышения процентных ставок ФРС ограничивает потенциал роста цен (на золото), хотя геополитические риски и опасения по поводу возможной рецессии продолжают оказывать поддержку быкам", — добавил Отунуга.

Согласно данным CME FedWatch, рынки оценивают вероятность повышения процентных ставок ФРС на 25 базисных пунктов в более чем 85%. Очередное заседание центрального банка США состоится 2-3 мая.

"Если в ближайшие недели (данные) будут свидетельствовать об устойчивости экономики, это повысит ожидания очередного повышения ставок в июне или же отодвинет ожидаемое начало сокращения (процентных ставок)", — считает Йип Джун Рон, рыночный аналитик IG.

Повышение процентных ставок увеличивает альтернативные издержки владения золотом, не приносящим гарантированного дохода.

На прошлой неделе цены на золото упали ниже 2000 долларов на заявлениях представителей ФРС и данных, свидетельствующих об ускорении деловой активности в США и еврозоне в апреле.

"Длительное нахождение на уровнях ниже 2000 долларов может открыть дверь к 1950 и 1900 долларам", — добавил Отунуга.

Представленные на прошлой неделе данные указывали на то, что чистая длинная спекулятивная позиция по золоту на COMEX на неделе 12-18 апреля была сокращена на 3311 контрактов, до 134 253 контрактов.

По словам стратега-аналитика Saxo Bank Оле Хансена, рынку золота потребуется еще более сильная коррекция, чтобы произошла вынужденная ликвидация длинных позиций. Этот риск остается относительно низким, так как длинная позиция по золоту находится выше поддержки в диапазоне 1955-1960 долларов.

Серебро на рынке спот упало в цене на 0,2%, до 24,98 доллара за унцию, платина потеряла 2% и торговалась по 1101,83 доллара, а палладий подешевел на 0,7%, до 1590,46 доллара.