МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы в понедельник снижаются. Инвесторы ждут выхода на этой неделе отчетности ведущих технологических компаний и важных макроданных, которые помогут оценить состояние экономики США и курс денежно-кредитной политики ФРС, сообщает Reuters.

Отчетность на этой неделе должны опубликовать такие гиганты, как Alphabet Inc, Microsoft Corp, Amazon.com Inc и Meta Platforms Inc*, акции которых в этом году поддерживают фондовые рынки.

"Эти компании должны не только отчитаться о результатах выше оценок, но также указать на ожидающееся возобновление роста прибыли на акцию во 2-м квартале и после него…именно на это надеются на Уолл-стрит", — отметил Николас Колас, соонователь DataTrek Research.

Американские рынки акций в целом устояли в начале сезона отчетности, так как результаты ведущих банков превзошли ожидания, сняв опасения насчет последствий мартовского банковского кризиса.

Внимание также приковано к признакам влияния инфляции и замедления экономики на маржу потребительских компаний.

Акции Coca-Cola на премаркете подорожали на 1,3%. Квартальные результаты потребительского гиганта превысили оценки благодаря устойчивому спросу на его напитки, несмотря на неоднократное повышение цен.

Прибыль почти 76% из 88 компаний индекса S&P 500, которые к пятнице отчитались о результатах, превзошла оценки аналитиков, согласно данным Refinitiv IBES. Долгосрочный средний показатель составляет 66,3%.

Прогнозы экспертов касательно прибыли также немного улучшились. Аналитики сейчас ожидают снижение общей прибыли S&P 500 за 1-й квартал на 4,7% против падения на 5,1%, ожидавшегося в начале апреля.

На этой неделе также должна выйти первая оценка ВВП США за 1-й квартал, индекс расходов на личное потребление (PCE) за март и данные по потребительскому доверию за апрель.

Инвесторы будут внимательно изучать эти отчеты в поисках признаков экономического замедления. На прошлой неделе неоднозначные макроданные укрепили уверенность в том, что ФРС в мае вновь повысит процентную ставку на 25 базисных пунктов, и подорвали ожидания насчет ее снижения позднее в этом году.

Большинство руководителей ФРС утверждают, что центробанк по-прежнему сосредоточен на борьбе с инфляцией.

Трейдеры на денежном рынке сейчас оценивают вероятность такого повышения ставки ФРС в 85%, согласно инструменту Fedwatch от CME Group. При этом трейдеры ждут снижения ставки во 2-м полугодии.

"Ставки, судя по всему, останутся на текущих уровнях и в начале 2024 года…это может стать проблемой для более высоко оцененных сегментов американского рынка", — пояснил Майкл Хьюсон, старший рыночный аналитик CMC Markets UK.

Инвесторы также ждут на этой неделе голосования в палате представителей США по поводу законопроекта о госрасходах и задолженности на фоне сохраняющихся опасений насчет того, что потолок госдолга федерального правительства может быть достигнут раньше ожиданий.

На момент написания обзора фьючерсы e-mini на DJIA опустились на 48 пунктов, или 0,14%, фьючерсы e-mini на S&P 500 потеряли 4,25 пункта, или 0,1%, а фьючерсы e-mini на Nasdaq 100 — 3,75 пункта, или 0,03%.

Акции Bed Bath & Beyond Inc на премаркете упали на 39,4%. Ретейлер товаров для дома подал заявление о банкротстве после того, как не смог найти средства для финансирования операций.

Бумаги First Republic Bank подорожали на 1,2%. Региональный американский банк должен отчитаться о результатах после завершения сегодняшней сессии. Его акции в этом году обвалились на 88% из-за банковского кризиса.

* — деятельность Meta (WhatsApp, соцсети Facebook и Instagram) запрещена в РФ как экстремистская