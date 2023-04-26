МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Введение внешнего управления акциями компаний с иностранным участием — нейтральный сигнал для игроков на российском рынке акций, при этом частные инвесторы ожидают распространения на них требований о выплате дивидендов, как для госкомпаний, сказал РИА Новости финансовый эксперт Андрей Верников. ВТБ спрогнозировал, когда клиенты откажутся от вкладов в долларах и евро

Президент России Владимир Путин во вторник подписал указ об ответе на изъятие российских активов за рубежом и ограничение прав собственности. И утвердил перечень иностранных активов, которые в качестве ответной меры передаются во временное управление Росимущества. В него вошли доли Uniper и Fortum в электроэнергетических компаниях "Юнипро" и "Фортум" — в совокупности 83,73% и 98,23% соответственно (немецкий Uniper был национализирован властями Германии в прошлом году, до этого его основным владельцем был финский Fortum).

"Введение внешнего управления акциями зарубежных компаний — нейтральный сигнал для рынка. Инвесторы считают, что после введения внешнего управления "Юнипро" станет государственной и на нее будет распространятся требования об обязательной выплате дивидендов (не менее 50% чистой прибыли)", — говорит Верников. Накануне, сразу после публикации указа, цена акций "Юнипро" перешла к росту и по итогам торгов прибавила 8,08%.

При этом сам эксперт считает, что это слишком оптимистичный взгляд — внешнее управление не лишает владельцев их активов права собственности. Можно предположить, что рано или поздно состоятся переговоры с Западом о взаимной "разморозке" активов и компания вернется к прежним владельцам. Цель внешнего управления — поддерживать стабильную работу компании в период конфронтации, считает Верников.

"В связи с этим я бы не советовал покупать акции "Юнипро". Перед выходом новости они довольно долго росли (в цене — ред.) и дешевыми не являются. Ажиотаж на рынке может сменится охлаждением интереса", — отмечает он.

"Что касается влияния на экономику внешнего управления, то оно положительное. Обеспечивается предсказуемость и надежность работы компании. Деловой климат не ухудшается", — заключил он.