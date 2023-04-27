МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы растут в сезон финансовых отчетностей компаний и перед выходом статистики по ВВП США, свидетельствуют данные торгов. Доллар укрепляется к другим основным мировым валютам

По состоянию на 13.45 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растет на 0,6% — до 33624 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,69%, до 12976,75 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 – на 0,5%, до 4096 пунктов.

Инвесторы обратили внимание на финансовые отчеты таких крупных компаний, как Meta* и eBay. Хотя Meta сообщила о снижении чистой прибыли по итогам первого квартала, ее выручка увеличилась больше ожиданий. Акции компании на премаркете дорожают на 11,31%.

eBay по итогам квартала отчиталась о чистой прибыли против убытка годом ранее. Акции компании на предторгах дорожают на 2,88%.

Позже в четверг трейдеры также ждут данных по ВВП США. Аналитики полагают, что первая оценка покажет рост экономики страны в прошлом квартале на 2% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос теми же темпами) после роста на 2,6% кварталом ранее.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская