Фондовые биржи АТР закрыли торги пятницы ростом вслед за рынками США
МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатского-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги пятницы ростом вслед за биржами США, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite увеличился на 1,14%, до 3323,27 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,41%, до 2056,04 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,27%, до 19894,57 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,23%, до 2501,53 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,23%, до 7309,2 пункта, японский индекс Nikkei 225 — на 1,4%, до 28856,44 пункта.
Биржи Азии последовали за индексами Уолл-стрит, закрывшими торги четверга значительным ростом. Рынки оценивали финансовые результаты крупных компаний. Кроме того, инвесторы оценивали решение центробанка Японии и его прогнозы. Так, ЦБ ожидаемо сохранил учетную ставку на отрицательном уровне — минус 0,1%.
При этом регулятор понизил прогноз роста ВВП страны на 2023 год до 1,4% с ожидавшихся в январе 1,7% и повысил ожидаемый уровень инфляции до 1,8% с 1,6%. Кроме того, центробанк сообщил, что решил провести широкомасштабный обзор денежно-кредитной политики, планируемый срок — от одного года до полутора лет.
Экономист Nomura Research Institute Такехиде Киучи (Takehide Kiuchi), мнение которого приводит агентство Франс Пресс, считает, что решение о пересмотре "отчасти направлено на то, чтобы дать понять финансовому рынку, что изменения в политике не будут проводиться немедленно". "Вера в то, что изменения в политике произойдут позже, побудила доходность упасть, иену ослабнуть, а акции вырасти", — добавил эксперт.
https://1prime.ru/Financial_market/20230428/840493899.html