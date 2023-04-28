МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатского-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги пятницы ростом вслед за биржами США, свидетельствуют данные торгов. Курс евро на Московской бирже опустился ниже 89 рублей

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite увеличился на 1,14%, до 3323,27 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,41%, до 2056,04 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,27%, до 19894,57 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,23%, до 2501,53 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,23%, до 7309,2 пункта, японский индекс Nikkei 225 — на 1,4%, до 28856,44 пункта.

Биржи Азии последовали за индексами Уолл-стрит, закрывшими торги четверга значительным ростом. Рынки оценивали финансовые результаты крупных компаний. Кроме того, инвесторы оценивали решение центробанка Японии и его прогнозы. Так, ЦБ ожидаемо сохранил учетную ставку на отрицательном уровне — минус 0,1%.

При этом регулятор понизил прогноз роста ВВП страны на 2023 год до 1,4% с ожидавшихся в январе 1,7% и повысил ожидаемый уровень инфляции до 1,8% с 1,6%. Кроме того, центробанк сообщил, что решил провести широкомасштабный обзор денежно-кредитной политики, планируемый срок — от одного года до полутора лет.

Экономист Nomura Research Institute Такехиде Киучи (Takehide Kiuchi), мнение которого приводит агентство Франс Пресс, считает, что решение о пересмотре "отчасти направлено на то, чтобы дать понять финансовому рынку, что изменения в политике не будут проводиться немедленно". "Вера в то, что изменения в политике произойдут позже, побудила доходность упасть, иену ослабнуть, а акции вырасти", — добавил эксперт.