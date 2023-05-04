МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. В четверг нефтяные фьючерсы продолжают дорожать после того, как Европейский центральный банк (ЕЦБ) решил замедлить темпы повышения процентных ставок. Однако ценам не удалось восстановить основную часть утраченных ранее на этой неделе позиций (более 9%) из-за сомнений в устойчивости спроса в странах, являющихся крупными потребителями нефти, передает Reuters.

Около 15.53 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent выросли в цене на 32 цента, или 0,44%, до 72,65 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI подорожали на 12 центов, или 0,17%, до 68,72 доллара за баррель.

Повышение ставки ЕЦБ на 25 базисных пунктов в четверг стало самым небольшим в текущем цикле повышения ставок, начатом прошлым летом. При этом банк сообщил, что для обуздания высокой инфляции может потребоваться продолжить повышение ставок.