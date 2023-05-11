МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Нижняя точка поступления экспортной выручки, видимо, уже пройдена, что объясняет текущее укрепление рубля, рассказал журналистам заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин в кулуарах XI Петербургского международного юридического форума. Зампред ЦБ оценил влияние внедрения цифрового рубля на ставки по кредитам

"Скорее всего, происходит некоторое улучшение потоков по текущему счету, то, о чем мы говорили в начале апреля, то, что произошло снижение экспортной выручки при продолжающемся росте импорта. Нижняя точка экспортной выручки, по всей видимости, уже пройдена, и мы имеем обратное движение курса", — ответил он на вопрос, чем можно объяснить нынешнее укрепление рубля.

РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.