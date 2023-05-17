МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. АФК "Система" уведомила о прекращении листинга программы глобальных депозитарных расписок (ГДР) на Лондонской фондовой бирже (LSE) с 17 мая, говорится в сообщении компании. Global Ports объявила делистинг с Лондонской биржи

"ПАО АФК "Система", в соответствии с направленными заявлениями в адрес Управления Великобритании по финансовому регулированию и Лондонской фондовой биржи, настоящим сообщает, что Глобальные депозитарные расписки Корпорации (ISIN US48122U2042 и ISIN US48122U1051) исключены из официального списка FCA и допуска к торгам на LSE с 17 мая 2023 года, 8:00 утра по лондонскому времени", — сказано в сообщении.

Кроме того, в соответствии с действующим законодательством РФ корпорация направила в адрес АО КБ "Ситибанк" уведомление о проведении автоматической конвертации ГДР, в случаях когда права держателей таких ГДР учитываются в российских депозитариях, в обыкновенные акции АФК "Система".

Ранее в апреле АФК "Система" сообщала о намерении прекратить листинг ГДР на LSE и закрыть программу депозитарных расписок с 14 мая 2023 года. При этом после делистинга на LSE торги обыкновенными акциями АФК "Система" продолжатся на Московской и Санкт-Петербургской биржах.

В апреле прошлого года АФК "Система" получила разрешение правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ на продолжение обращения акций в форме ГДР за пределами страны по 13 мая 2023 года.