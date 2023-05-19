МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций не показывает выраженной динамики во второй половине заключительной торговой сессии недели, следует из данных Московской биржи. На Мосбирже призвали дать брокерам и биржам функции операторов обмена ЦФА

Индекс Мосбиржи к 15.20 мск снижается на 0,02%, до 2632,27 пункта, долларовый индекс РТС растет на 0,41%, до 1037,63 пункта.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent при этом повышается на 1,83%, до 77,25 доллара за баррель.

"Внешний фон пятницы можно охарактеризовать как умеренно позитивный. Цены на нефть вернулись к росту, а настроения глобальных фондовых рынках преимущественно позитивные. Вместе с тем российский рынок столкнулся с противоречивыми драйверами: новые санкции со стороны ЕС и США, а также выплата дивидендов крупными компаниями", — говорит аналитик УК "Первая" Иван Капустянский.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Сильнее всего к 15.20 мск снижаются акции АФК "Система" (-2,86%), привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (-2,66%), акции "Русала" (-2,63%), привилегированные акции "Башнефти" (-2,15%) и акции "Северстали" (-1,59%).

Акции "Сегежи" при этом понижаются на 2,79%. Ранее в пятницу совет директоров компании рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года и оставить чистую прибыль в размере 8,57 миллиарда рублей в составе нераспределенной прибыли.

В лидерах роста — акции ЛСР, подскакивающие на 18,73%. Ранее, в четверг, уже после закрытия основных торгов на Московской бирже совет директоров девелопера рекомендовал выплатить дивиденды по результатам работы в 2022 году в размере 78 рублей на акцию.

Акции "Яндекса" растут на 8,97%.

"Бумаги "Яндекса" дорожают на сообщении Bloomberg о планах проведения на следующей неделе заседания совета директоров, который обсудит заявки претендентов на приобретение 51% акций компании за 7-7,5 миллиарда долларов. На покупку претендуют структуры Вагита Алекперова и Владимира Потанина, к которым, как ожидается, присоединится еще какое-то количество кандидатов. Это усилит конкуренцию и может повысить окончательную стоимость сделки", — полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Также повышаются акции "Соллерса" (+4,28%), расписки VK (+4,22%), привилегированные акции "Ростелекома" (+2,41%) и акции НМТП (+2,34%).

ПРОГНОЗЫ

Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций" считает, что в понедельник российский рынок акций может возобновить рост, если на выходных не реализуются никакие риски, а ситуация на глобальных биржах существенно не ухудшится. По мнению аналитика, индекс Мосбиржи может попытаться закрепить выше отметки 2660 пунктов.

"Прогноз для индекса Мосбиржи на закрытие торгов 19 мая: диапазон 2580–2660 пунктов, актуальный коридор для РТС: 1000–1050 пунктов", — заключает Чернов.