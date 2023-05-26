МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы растут в пятницу примерно на 1% после выхода данных статистики по стране, свидетельствуют данные торгов. Польша намерена закрыть границу для грузовиков с российскими номерами

По состоянию на 17.26 мск промышленный индекс Dow Jones увеличивался на 0,84%, до 33040,24 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,35%, до 12870,09 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,03%, до 4193,99 пункта.

Доходы населения США в апреле ожидаемо выросли на 0,4% по сравнению с мартом, расходы увеличились на 0,8% при прогнозе в 0,4%. А индекс потребительских настроений Мичиганского университета, отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по окончательной оценке, в мае снизился до 59,2 пункта с апрельских 63,5 пункта, что оказалось лучше ожиданий и предварительной оценки.

Инвесторы также по-прежнему следят за ситуацией с потолком госдолга США. В четверг президент страны Джо Байден заявил, что дефолта в стране не будет, а переговоры с конгрессом идут вокруг параметров бюджета. США, согласно оценкам министерства финансов страны, могут уже в начале июня оказаться не в состоянии обслуживать свои финансовые обязательства, если законодатели не санкционируют расширение лимитов заимствований.

С начала недели Dow Jones снизился на 1,2%, NASDAQ — вырос на 1,4%, S&P 500 сократился на символические 0,06%.