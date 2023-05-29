МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника вырос на 1,9%, следует из данных Московской биржи. ЦБ: не всю льготную ипотеку нужно распространять на вторичный рынок

Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торгов поднялся на 1,86%, до 2732 пунктов, долларовый РТС — на 0,81%, до 1064,18 пункта.

Разная динамика основных индексов объясняется ростом доллара на 76 копеек до 80,82 рубля.