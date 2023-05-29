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2023-05-29T18:58:00+03:00
2023
https://1prime.ru/Financial_market/20230529/840710629.html
Российский рынок акций вырос на 1,9 процента за основную сессию
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Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника вырос на 1,9%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торгов поднялся на 1,86%, до... ПРАЙМ, 29.05.2023
рынки, новости, биржи
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника вырос на 1,9%, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торгов поднялся на 1,86%, до 2732 пунктов, долларовый РТС — на 0,81%, до 1064,18 пункта.
Разная динамика основных индексов объясняется ростом доллара на 76 копеек до 80,82 рубля.