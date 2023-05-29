МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Фондовые индексы Франции и Германии снизились в понедельник перед публикацией европейской макростатистики, свидетельствуют данные торгов.

По итогам дня французский CAC 40 уменьшился на 0,21%, до 7303,81 пункта, немецкий DAX — на 0,2%, до 15952,73 пункта.

Торги в Великобритании в понедельник не проводились в связи с выходным днем. В пятницу британский индекс FTSE 100 увеличился на 0,74%, до 7627,2 пункта.

В среду европейские трейдеры будут оценивать предварительные данные о потребительских ценах в Германии и Франции. Так, согласно прогнозам аналитиков, годовая инфляция по итогам мая в этих странах замедлилась до 6,5% и 5,5% соответственно. Также в этот день выйдет статистика занятости в Германии, ожидается, что безработица в стране за этот месяц сохранилась на уровне апреля в 5,6%.

В четверг же Евростат опубликует предварительную оценку годовой инфляции в еврозоне, которая, как прогнозируется, по итогам мая замедлилась до 6,3% с 7% в апреле.