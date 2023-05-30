МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Американская компания Nvidia достигла рыночной стоимости в 1 триллион долларов на фоне быстрого роста акций, свидетельствуют данные торгов. Титов предложил ввести госкешбэк за покупку российской электроники

По состоянию на 19.02 мск акции компании на бирже NASDAQ дорожают почти на 6%, до 411,7 долларов за акцию. Исходя из этой стоимости, капитализация компании составляет 1,017 триллион долларов.

Как сообщает агентство Блумберг, Nvidia стала первым производителем чипов, достигшим такой отметки рыночной стоимости.

Акции Nvidia резко подорожали после того, как днем ранее компания сообщила о создании самого мощного суперкомпьютера в Израиле для разработки генеративных систем искусственного интеллекта.