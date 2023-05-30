2023-05-30T19:18:21+03:00
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https://1prime.ru/Financial_market/20230530/840718038.html
Nvidia достигла капитализации в триллион долларов
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Американская компания Nvidia достигла рыночной стоимости в 1 триллион долларов на фоне быстрого роста акций, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 19.02 мск акции... ПРАЙМ, 30.05.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Американская компания Nvidia достигла рыночной стоимости в 1 триллион долларов на фоне быстрого роста акций, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 19.02 мск акции компании на бирже NASDAQ дорожают почти на 6%, до 411,7 долларов за акцию. Исходя из этой стоимости, капитализация компании составляет 1,017 триллион долларов.
Как сообщает агентство Блумберг, Nvidia стала первым производителем чипов, достигшим такой отметки рыночной стоимости.
Акции Nvidia резко подорожали после того, как днем ранее компания сообщила о создании самого мощного суперкомпьютера в Израиле для разработки генеративных систем искусственного интеллекта.