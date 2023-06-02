МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы значительно выросли в пятницу после новостей, связанных с потолком государственного долга США, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций вырос по итогам торговой недели

По итогам дня британский индекс FTSE 100 увеличился на 1,56%, до 7607,28 пункта, французский CAC 40 — на 1,87%, до 7270,69 пункта, немецкий DAX — на 1,25%, до 16051,23 пункта.

Европейские инвесторы в пятницу обратили внимание на новости из США. В четверг сенат страны принял законопроект о повышении потолка государственного долга. До этого, в среду, документ большинством голосов одобрила палата представителей. После одобрения обеими палатами инициатива поступит на подпись президенту США Джо Байдену.

Несмотря на заметный рост в пятницу, британский и французский фондовые индексы снизились по итогам недели – на 0,26% и 0,66% соответственно. Немецкий индекс при этом увеличился на 0,42%.