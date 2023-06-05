МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатского-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли сессию понедельника в основном в плюсе, следуя за рынками США, свидетельствуют данные торгов. Оборот торгов зарубежными акциями на "СПБ бирже" упал в мае

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос по итогам торгов на 0,07%, до 3 232,44 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite снизился на 0,09%, до 2 033,7 пункта; гонконгский фондовый индекс Hang Seng Index вырос на 0,68%, до 19 079 пунктов, австралийский S&P/ASX 200 — на 1%, до 7216,3 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,54%, до 2 615,41 пункта, японский Nikkei 225 — на 2,2%, до 32 217,43 пункта.

Инвесторы в Азии в понедельник обратили внимание на закрытие торгов в США в пятницу ростом на 1-2%. Оптимизму также способствовали американские новости. В субботу в Белом доме сообщили, что президент страны Джо Байден подписал закон о повышении потолка госдолга США для избежания дефолта.

"Рынки, похоже, готовы поддержать восходящий импульс прошлой недели, поскольку раздутый аппетит к риску находит подушку безопасности в надежде на мягкую посадку в США", — цитирует агентство Ассошиэйтед Пресс слова аналитика SPI Asset Management Стивена Иннеса (Stephen Innes).