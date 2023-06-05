СТАМБУЛ, 5 июн — ПРАЙМ. Основной индекс стамбульской биржи BIST 100 растет на 3% в первый день торгов после назначения нового правительства Турции, свидетельствуют данные биржи. Годовая инфляция в Турции в мае составила чуть меньше 40 процентов

Переизбранный президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскрыл в ночь на воскресенье состав нового кабинета министров страны, в котором остались лишь двое министров из прежнего состава.

По состоянию на 11.45 по местному времени (совпадает с мск) индекс BIST 100 растет на 2,81%, индекс BIST 30 – на 3,07%.

При этом за месяц показатель BIST 100 вырос на 19,49%.

Турецкая лира торгуется по отношению к доллару на рекордно низком уровне — больше 21 лиры за доллар.