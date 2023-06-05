2023-06-05T11:59:21+03:00
2023-06-05T11:59:21+03:00
2023-06-05T11:59:21+03:00
2023
https://1prime.ru/Financial_market/20230605/840758125.html
Индекс биржи Стамбула растет на три процента
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Основной индекс стамбульской биржи BIST 100 растет на 3% в первый день торгов после назначения нового правительства Турции, свидетельствуют данные биржи. Переизбранный президент... ПРАЙМ, 05.06.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
СТАМБУЛ, 5 июн — ПРАЙМ. Основной индекс стамбульской биржи BIST 100 растет на 3% в первый день торгов после назначения нового правительства Турции, свидетельствуют данные биржи.
Переизбранный президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскрыл в ночь на воскресенье состав нового кабинета министров страны, в котором остались лишь двое министров из прежнего состава.
По состоянию на 11.45 по местному времени (совпадает с мск) индекс BIST 100 растет на 2,81%, индекс BIST 30 – на 3,07%.
При этом за месяц показатель BIST 100 вырос на 19,49%.
Турецкая лира торгуется по отношению к доллару на рекордно низком уровне — больше 21 лиры за доллар.