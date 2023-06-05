МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Цены на золото в понедельник падают, так как доллар США растет после выхода позитивных данных США по рынку труда на прошлой неделе. Между тем котировки золота получают некоторую поддержку на ожиданиях, что Федеральная резервная система (ФРС) не будет повышать процентные ставки в июне, передает Reuters.

Около 09.46 по Гринвичу спот-цены на золото снизились на 0,2%, до 1944,59 доллара за унцию, приблизившись к минимуму с 30 мая. Фьючерсы на золото на COMEX подешевели на 0,6%, до 1958,60 доллара за унцию.

"Цены на золото оказались под давлением после того, как очередные позитивные данные по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США спровоцировали восстановление доллара", — отметил Хань Тань, главный рыночный аналитик Exinity.

"В среднесрочной перспективе спот-цены на золото могут испытать на прочность скользящую среднюю за 100 дней, являющуюся поддержкой", — добавил он.

В понедельник индекс доллара вырос на 0,2% против корзины других основных валют. Рост доллара делает золото менее доступным для иностранных покупателей. Доходность казначейских облигаций приблизилась к 7-дневному максимуму.

"Для повышения цен на золото ФРС должна продемонстрировать склонность к более мягкой денежно-кредитной политике, для чего, вероятно, требуются более слабые экономические данные", — отметил Джованни Стауново, аналитик UBS.

Мировые фондовые рынки растут, так как инвесторы ожидают приостановки повышения процентных ставок ФРС, а также после того, как Саудовская Аравия объявила о самом сильном сокращении добычи за несколько лет.

Серебро снизилось в цене на 0,4%, до 23,50 доллара за унцию, платина подорожала на 0,6%, до 1009,00 долларов за унцию, а палладий вырос в цене на 0,3%, до 1424,15 доллара за унцию.

Ввиду перспектив замедления экономики в Европе и США продолжительный период ослабления спроса со стороны промышленных потребителей может оказать давление на котировки серебра, говорят в Heraeus. Между тем цены получают некоторую поддержку на фоне увеличения производства солнечных батарей, добавляют в Heraeus.