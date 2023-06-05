МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций в понедельник во второй половине торгов умеренно снижается после резкой просадки по индексу Мосбиржи почти на 1,5%, следует из данных торгов на Московской бирже и комментариев экспертов. Биржевые цены на газ в Европе подскочили выше 300 долларов за тысячу кубов

Рублевый индекс Мосбиржи к 16.27 мск снижался на 0,37% — до 2709,43 пункта, долларовый РТС рос на 0,06%, до 1052,13 пункта. Днем индекс Мосбиржи падал почти на 1,5% — до 26,79,3 пункта.

"Геополитика сейчас один из основных объектов внимания инвесторов. То, что мы видели днем, – это внутридневное движение, которое умещается в рамки дневной волатильности. Мы видим, что индекс Мосбиржи постепенно компенсирует локальное снижение. Кроме того, фиксация прибыли может наблюдаться в связи с укреплением рубля и технической перегретостью по ряду инструментов", — говорит Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

В конце мая Московская биржа сообщила, что с 5 июня 2023 года дискретные аукционы смогут проводиться по всем торгуемым акциям и депозитарным распискам.

В понедельник биржа провела три дискретных аукциона по бумагам United Medical Group CY (GEMC), Донского завода радиодеталей и банка "Санкт-Петербург".

На текущий момент расписки United Medical Group CY растут на 17,55%, префы Донского завода радиодеталей – на 18,83%, префы банка "Санкт-Петербург" — на 34,94%. На Уолл-стрит заметили признаки дедолларизации, но доллар сопротивляется

Также в лидерах роста – акции "Русснефти" (+9,18%), префы "Татнефти" (+3,71%), ее обыкновенные акции (+3,65%), префы "Башнефти" (+3,22%) и расписки "Циана" (+2,89%).

В лидерах снижения — акции Polymetal, теряющие 5,18% своей стоимости на фоне новостей о том, что все руководители Polymetal покидают свои должности в подсанкционном российском "Полиметалле".

Также в лидерах падения – акции "Полюса" (-2,93%), расписки HeadHunter (+2,74%), акции "Фосагро" (+2,01%), "Лукойла" (-2%) и акции "Магнита" (-1,93%).

ПРОГНОЗЫ

"Каких-то явных поводов для разворота рынка к середине дня нет. Конъюнктура на зарубежных фондовых площадках и рынке нефти остается неплохой, с геополитического фронта нового негатива также не приходит. В то же время многие российские голубые фишки заметно выросли в последние недели и выглядят перекупленными, в связи с чем у инвесторов могло появиться желание частично зафиксировать прибыль", — считает аналитик ФГ "Финам" Игорь Додонов.

Препятствием для развития восходящего движения индекса Мосбиржи выступает укрепление рубля, считает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

"Если оно приостановится, а ситуация на мировых рынках серьезно не ухудшится, фондовый индикатор способен направиться к годовому максимуму, установленному чуть ниже 2750 пунктов на прошлой неделе", — считает он.