МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду преимущественно растут, следуя динамике Уолл-стрит, свидетельствуют данные торгов. ФРС считает дальнейшее повышение ставки менее целесообразным

По состоянию на 8.08 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite увеличивается на 0,19% — до 3 201,58 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite снижается на 0,09% — до 1 996,83 пункта, гонконгский Hang Seng Index растет на 1,26% — до 19 339 пунктов. Южнокорейский KOSPI увеличивается на 0,25% — до 2 621,92 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,1%, до 7 137 пунктов, японский Nikkei 225 падает на 1,24% — до 32 107,5 пункта.

Индексы Уолл-стрит закрыли торги вторника ростом в пределах 0,36%. Рынки ждут заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое пройдет 13-14 июня. Согласно данным CME Group, более 80% аналитиков предполагают, что ФРС сохранит ставку на текущем уровне в 5-5,25%. Остальные прогнозируют повышение ставки на 25 базисных пунктов — до 5,25-5,5%.

Азиатские инвесторы также оценивают статистику по региону, опубликованную в среду утром. Так, экспорт Китая в годовом выражении в мае упал на 7,5%, импорт — на 4,5%. Аналитики ждали снижения на 0,4% и 8% соответственно.

ВВП Австралии за первый квартал вырос на 2,3% в годовом выражении, хотя ожидался рост на 2,4%.