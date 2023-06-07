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2023
https://1prime.ru/Financial_market/20230607/840772076.html
Российский рынок акций растет в начале торгов среды
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Российский рынок акций умеренно повышается в начале торговой сессии среды, следует из данных Московской биржи. К 10.01 мск индекс Мосбиржи растет на 0,44%, до 2692,92 пункта,... ПРАЙМ, 07.06.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций умеренно повышается в начале торговой сессии среды, следует из данных Московской биржи.
К 10.01 мск индекс Мосбиржи растет на 0,44%, до 2692,92 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,29%, до 1041,2 пункта.