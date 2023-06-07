МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций умеренно повышается в начале торговой сессии среды, следует из данных Московской биржи. Оборот торгов зарубежными акциями на "СПБ бирже" упал в мае

К 10.01 мск индекс Мосбиржи растет на 0,44%, до 2692,92 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,29%, до 1041,2 пункта.