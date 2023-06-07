МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили сессию среды без единой динамики, свидетельствуют данные торгов. Совфед ратифицировал соглашение с Китаем о поставках газа

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite увеличился на 0,08%, до 3197,76 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite снизился на 0,17%, до 1995,28 пункта, гонконгский Hang Seng Index вырос на 0,85%, до 19261 пунктов, южнокорейский KOSPI — на 0,01%, до 2615,6 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 сократился на 0,16%, до 7118 пунктов, японский индекс Nikkei 225 — на 1,82%, до 31913,74 пункта.

Рынки оценивали данные, опубликованные ранее в среду утром. Так, экспорт Китая в годовом выражении в мае упал на 7,5%, импорт — на 4,5%. При этом аналитики ждали снижения на 0,4% и 8% соответственно.

Экономист Australia & New Zealand Banking Group Хун Го (Khoon Goh), мнение которого приводит агентство Франс Пресс, считает, что данные стали "еще одним разочаровывающим фактом, который усилит опасения по поводу роста экономики и усилит ожидания более активных мер поддержки".

Также ранее в среду стало известно, что ВВП Австралии за первый квартал вырос на 2,3% в годовом выражении, хотя ожидался рост на 2,4%.