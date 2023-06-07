МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы в среду снижаются в ожидании заседания Федеральной резервной системы США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. Нью-Йорк возглавил рейтинг самых дорогих городов для экспатриации

По состоянию на 13.15 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижается на 0,13% — до 33 571 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,14%, до 14 566 пунктов, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,06%, до 4 287 пунктов.

"Ситуация очень спокойная, поскольку рынки находятся в выжидательном настроении, так как все ждут следующего заседания ФРС и ее сообщения о повышении ставки", — сказал агентству Блумберг управляющий портфелем акций в Mapfre Asset Management Томас Нуджент (Thomas Nugent).

Результаты следующего заседания регулятора будут опубликованы 14 июня. По данным CME Group, 74,8% аналитиков ожидают сохранения учетной ставки на уровне 5-5,25% годовых, 25,2% ожидают повышения на 25 базисных пунктов.