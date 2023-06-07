МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Золото торговалось в узком диапазоне в среду, поскольку трейдеры занимали выжидательную позицию в преддверии выхода свежих экономических данных и заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которое состоится на следующей неделе, передает Reuters.

В 9.23 по Гринвичу спот-цены на золото снизились на 0,1%, до 1961,73 доллара за унцию, оставаясь в тринадцатидолларовом диапазоне. Котировки фьючерсов на золото на COMEX снизились на 0,2%, до 1977,70 доллара за унцию.

"Золото движется в небольшом диапазоне, из-за чего кажется, что волатильность исчезла. Но ослабление волатильности в основном связано с тем, что рынок занял выжидательную позицию в ожидании решения ФРС по ставкам и новых драйверов", — сказал Карло Альберто де Каса из Kinesis Money.

По его словам, поддержка расположена на 1940 долларах, а сопротивление примерно на 1980 долларах.

Главный потребитель золота Китай на конец мая располагал резервами в размере 67,27 млн тройских унций золота против 66,76 млн унций в конце апреля.

Цены на серебро снизились на 0,4%, до 23,48 доллара за унцию, платина подорожала почти на 1%, до 1041,45 доллара за унцию, а палладий вырос в цене на 0,3% до 1417,92 доллара за унцию.