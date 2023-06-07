МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в среду растут второй день подряд, свидетельствуют данные торгов. Рынок ждет публикации важных экономических данных, которые выйдут на следующей неделе. Йеллен раскрыла, в каких секторах экономики США намечается спад

По состоянию на 17.17 мск промышленный индекс Dow Jones увеличивался на символические 0,04%, до 33 587,25 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,17%, до 13 300,36 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,12%, до 4 288,82 пункта.

Фондовые рынки США демонстрируют положительную динамику второй день подряд: во вторник Dow Jones вырос на 0,03%, NASDAQ — на 0,36%, S&P 500 — на 0,24%.

На следующей неделе во вторник ожидается публикация данных о потребительских ценах в США за май. По итогам апреля годовая инфляция замедлилась до 4,9% с 5% месяцем ранее.

В среду, 14 июня, будут опубликованы итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Около 77% опрошенных CME Group ждут сохранения базовой процентной ставки регулятора на текущем уровне в 5-5,25% годовых, остальные 23% прогнозируют ее повышение на 25 базисных пунктов. Кроме того, рынки будут оценивать макроэкономические прогнозы ФРС, а также комментарии председателя центробанка Джерома Пауэлла.

Трейдеры также оценивают опубликованную в среду статистику по стране. Так, дефицит торгового баланса США в апреле вырос на 14 миллиардов долларов, или на 23%, по сравнению с пересмотренным показателем марта — до 74,6 миллиарда долларов, что оказалось меньше прогноза.