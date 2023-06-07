Фьючерсы Уолл-стрит растут второй день подряд в ожидании новостей из США
МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в среду растут второй день подряд, свидетельствуют данные торгов. Рынок ждет публикации важных экономических данных, которые выйдут на следующей неделе.
По состоянию на 17.17 мск промышленный индекс Dow Jones увеличивался на символические 0,04%, до 33 587,25 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,17%, до 13 300,36 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,12%, до 4 288,82 пункта.
Фондовые рынки США демонстрируют положительную динамику второй день подряд: во вторник Dow Jones вырос на 0,03%, NASDAQ — на 0,36%, S&P 500 — на 0,24%.
На следующей неделе во вторник ожидается публикация данных о потребительских ценах в США за май. По итогам апреля годовая инфляция замедлилась до 4,9% с 5% месяцем ранее.
В среду, 14 июня, будут опубликованы итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Около 77% опрошенных CME Group ждут сохранения базовой процентной ставки регулятора на текущем уровне в 5-5,25% годовых, остальные 23% прогнозируют ее повышение на 25 базисных пунктов. Кроме того, рынки будут оценивать макроэкономические прогнозы ФРС, а также комментарии председателя центробанка Джерома Пауэлла.
Трейдеры также оценивают опубликованную в среду статистику по стране. Так, дефицит торгового баланса США в апреле вырос на 14 миллиардов долларов, или на 23%, по сравнению с пересмотренным показателем марта — до 74,6 миллиарда долларов, что оказалось меньше прогноза.
https://1prime.ru/Financial_market/20230607/840776750.html