МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе на торгах во вторник снижаются почти на 6%, оказавшись меньше 330 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Хабек объяснил снижение производства в ФРГ отсутствием российского газа

Июльские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах), открыли торги у отметки 339,1 доллара за тысячу кубометров (–2,2%). Их стоимость по состоянию на 9.13 мск составляет 327 долларов (–5,6%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 346,6 доллара за тысячу кубометров.

Цены на газ снижались с конца прошлого года, пока 25 мая впервые за два года не опустились ниже 300 долларов за тысячу кубометров. Это более чем в 13 раз ниже рекордных значений первых дней весны прошлого года – 3892 доллара за тысячу кубометров.

Стоимость газа на европейской бирже опускалась из-за достаточных запасов в подземных газохранилищах в Евросоюзе, а также теплой и ветреной погоды и мер экономии, которые позволили значительно сократить потребление "голубого топлива".

Цены на газ на европейском рынке ощутимо выросли весной 2021 года. Тогда котировки колебались в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров, к концу лета превысили 600 долларов, а осенью − уже 1 тысячу долларов. Зимой 2021-2022 года цены перешагнули порог в 2 тысячи долларов за тысячу кубометров, а в начале весны из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов достигли рекордной отметки. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе − с 1996 года.