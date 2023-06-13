МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций повышается примерно на 0,4% в начале торговой сессии вторника, следует из данных Московской биржи. Биржевые цены на газ в Европе упали ниже 330 долларов за тысячу кубометров

К 10.01 индекс Мосбиржи повышается на 0,44%, до 2719,98 пункта.

Долларовый индекс РТС при этом снижается на 0,1%, до 1031,22 пункта, за счёт роста курса доллара на 0,67%, до 83,19 рубля.