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2023
https://1prime.ru/Financial_market/20230613/840811424.html
Российский рынок акций растет в начале торговой сессии вторника
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Российский рынок акций повышается примерно на 0,4% в начале торговой сессии вторника, следует из данных Московской биржи. К 10.01 индекс Мосбиржи повышается на 0,44%, до 2719,98... ПРАЙМ, 13.06.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций повышается примерно на 0,4% в начале торговой сессии вторника, следует из данных Московской биржи.
К 10.01 индекс Мосбиржи повышается на 0,44%, до 2719,98 пункта.
Долларовый индекс РТС при этом снижается на 0,1%, до 1031,22 пункта, за счёт роста курса доллара на 0,67%, до 83,19 рубля.