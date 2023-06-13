МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций повышается почти на 1,1% после "длинных выходных", существенно увеличив темпы роста относительно уровней открытия, следует из данных Московской биржи. Курс евро на Мосбирже поднялся выше 90 рублей впервые с 28 апреля

К 10.48 мск индекс Мосбиржи повышается на 1,09%, до 2737,62 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,07%, до 1033,05 пункта. При этом в самом начале торгов индекс Мосбиржи рос лишь на 0,4%, а РТС и вовсе снижался.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на те же 1,09%, до 72,62 доллара за баррель.

В лидерах роста котировок — акции ДВМП (+4,23%), "Русснефти" (+3,19%), расписки Ozon (+2,85%), акции "Соллерса" (+2,79%) и "Камаза" (+2,62%).

Снижаются в цене из ликвидных бумаг лишь акции Polymetal (-1,3%), расписки "Циана" (-0,73%), акции "Ленты" (-0,41%) и расписки Headhunter (-0,14%).

"В начале торгового дня российский фондовый рынок может пытаться пойти выше в рублевом сегменте благодаря покупкам на зарубежных площадках, а также подорожанию акций экспортеров в условиях девальвации рубля. Последний фактор наряду с дивидендными ожиданиями, вероятно, будет определяющим в том числе для нефтяных компаний, несмотря на локальную слабость цен на нефть", — считает аналитик "Велес Капитала" Елена Кожухова.