МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций ощутимо повышается во второй половине вторника на фоне восстановления нефтяных цен после их серьезной просадки в понедельник, а также на фоне ослабления рубля, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков. Российские банки установят комиссии за работу с валютой

Индекс Мосбиржи к 14.37 мск растет на 1,43%, до 2746,75 пункта, долларовый индекс РТС при этом растет лишь на 0,01%, до 1032,39 пункта. Существенная разница в динамике индексов объясняется ростом курса доллара на 1,43%, до 83,82 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 2,12%, до 73,36 доллара за баррель.

"Вчера в наше отсутствие нефтяные цены понесли серьезные потери, но сегодня восстанавливаются, усилив восходящую динамику наших торгов. Дополнительным драйвером роста индекса Мосбиржи выступает ослабление рубля", — говорит Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

Ксения Лапшина также считает, что ослабления рубля позитивно для российского рынка акций, поскольку может оказать поддержку экспортерам. Что касается бумаг российских нефтяников, то они не отреагировали на обвал нефтяных цен в понедельник из-за того, что российский рынок был закрыт, считает эксперт.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Сильнее всего к 14.37 мск дорожают расписки "Европейского медицинского центра" (+6,29%), FixPrice (+5,98%), акции ДВМП (+3,3%), "Лукойла" (+3,25%), "Сегежи" (+3,07%) и "Роснефти" (+2,75%). В Китае предупредили: Запад забыл, как однажды уже сжег свою "валюту № 1"

Владимир Чернов из Freedoma Finance Global отмечает, что котировки российских нефтяников поддерживает сегодняшнее восстановление цен на нефть.

В лидерах снижения — расписки VK (-1,54%), ЦИАН (-1,45%), акции Московской биржи (-0,33%), "Полюса" (-0,23%) и "Яндекса" (-0,12%).

"Давление на акции "Яндекса" оказала новость об отказе ВТБ от активного участия в сделке с IT-корпорацией. Главной же причиной коррекции в бумагах интернет-компании я считаю "ястребиные" сигналы Банка России после заседания 9 июня. В аутсайдерах оказались IT-компании, относящиеся к акциям "роста", которые, как правило, дешевеют в преддверии ужесточения денежно-кредитной политики", — говорит Чернов.

ПРОГНОЗЫ

Бабин считает, что если стоимость нефти не начнет снижаться, то индекс Мосбиржи может попытаться преодолеть сопротивление на отметке 2750 пунктов.

Лапшина ожидает, что рынок закроется вблизи текущих уровней в случае, если новостной фон существенно не ухудшится.

"Прогноз для индекса Мосбиржи на закрытие торгов 13 июня: диапазон 2700–2800 пунктов, актуальный коридор для РТС: 1020–1050 пунктов", — заключает Чернов.