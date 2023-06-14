МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций повышается примерно на 0,9% в начале торговой сессии среды, следует из данных Московской биржи. Сбербанк отметил рост интереса россиян к накоплениям в рублях

К 10.02 индекс Мосбиржи повышается на 0,94%, до 2780,48 пункта, долларовый РТС — на 0,33%, до 1034 пунктов.