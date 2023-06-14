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2023
https://1prime.ru/Financial_market/20230614/840821175.html
Российский рынок акций растет в начале торгов среды
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Российский рынок акций повышается примерно на 0,9% в начале торговой сессии среды, следует из данных Московской биржи. К 10.02 индекс Мосбиржи повышается на 0,94%, до 2780,48... ПРАЙМ, 14.06.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций повышается примерно на 0,9% в начале торговой сессии среды, следует из данных Московской биржи.
К 10.02 индекс Мосбиржи повышается на 0,94%, до 2780,48 пункта, долларовый РТС — на 0,33%, до 1034 пунктов.