МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды разнонаправленно, пока рынки продолжают ждать итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которые значимы не только для самой Америки, свидетельствуют данные торгов. "СПБ Биржа" увеличит количество ETF на торгах

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,14%, до 3228,99 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite вырос на 0,25%, до 2038,8 пункта, гонконгский Hang Seng Index сократился на 0,58%, до 19 408,42 пунктов. Южнокорейский KOSPI уменьшился на 0,72%, до 2619,08 пункта, австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 0,32%, до 7161,7 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,47%, до 33 502,42 пункта.

Рынки ждут итогов проходящего сейчас заседания ФРС, которые будут опубликованы вечером. Согласно данным CME Group, 94,2% аналитиков предполагают, что ФРС сохранит учетную ставку на текущем уровне в 5-5,25%. Остальные прогнозируют повышение до 5,25-5,5%.

"Хотя рынки полностью ожидают, что ФРС не объявит сегодня никаких изменений, главная задача (её главы Джерома — ред.) Пауэлла будет заключаться в том, чтобы сохранить перспективу повышения ставки в июле как достоверный результат", — цитирует агентство Блумберг главного рыночного аналитика CMC Markets UK Майкла Хьюсона (Michael Hewson).