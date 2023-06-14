МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы растут в преддверии публикации итогов заседания Европейского центробанка, свидетельствуют данные торгов.

Табло Токийской фондовой биржи

Фондовые биржи АТР завершили торги среды разнонаправленно

По состоянию на 13.01 мск британский индекс FTSE 100 растет на 0,25%, до 7 614,09 пункта, французский CAC 40 — на 0,64%, до 7 337,67 пункта, немецкий DAX — на 0,43%, до 16 299,05 пункта.

Инвесторы находятся в ожидании итогов заседания ЕЦБ, публикация которых запланирована на четверг. Помимо решения о величине учетной ставки регулятор опубликует макроэкономические прогнозы.

"Мы ожидаем, что большинство инвесторов пока останутся на месте и дождутся завтрашних итогов ЕЦБ, прежде чем брать на себя какие-либо серьезные обязательства в своих торговых портфелях", — сказал агентству Блумберг руководитель отдела в Liberum Capital Йоахим Клемент (Joachim Klement).