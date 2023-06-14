МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы растут в преддверии публикации итогов заседания Европейского центробанка, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи АТР завершили торги среды разнонаправленно

По состоянию на 13.01 мск британский индекс FTSE 100 растет на 0,25%, до 7 614,09 пункта, французский CAC 40 — на 0,64%, до 7 337,67 пункта, немецкий DAX — на 0,43%, до 16 299,05 пункта.

Инвесторы находятся в ожидании итогов заседания ЕЦБ, публикация которых запланирована на четверг. Помимо решения о величине учетной ставки регулятор опубликует макроэкономические прогнозы.

"Мы ожидаем, что большинство инвесторов пока останутся на месте и дождутся завтрашних итогов ЕЦБ, прежде чем брать на себя какие-либо серьезные обязательства в своих торговых портфелях", — сказал агентству Блумберг руководитель отдела в Liberum Capital Йоахим Клемент (Joachim Klement).