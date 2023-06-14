МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы растут в преддверии публикации решения Федеральной резервной системы (ФРС) США по учетной ставке, свидетельствуют данные торгов. Доллар дешевеет к евро и иене в ожидании решений ФРС США

По состоянию на 13.23 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижается на 0,18%, до 34 468 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — растет на 0,2%, до 5 127,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,12%, до 4 421,75 пункта.

Позднее в среду ФРС опубликует решение по монетарной политике и экономические прогнозы. По данным CME Group, 94,2% аналитиков ожидают, что регулятор сохранит учетную ставку на уровне 5-5,25% годовых, а 5,8% прогнозируют повышение ставки на 25 базисных пунктов.

Это может стать первым сохранением ставки с января 2022 года после десяти повышений подряд.