МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций замедлил темпы своего роста во второй половине среды на фоне перехода рубля к укреплению, следует из данных Московской биржи и комментария аналитика. Юань займет до половины объема валютных сбережений россиян, считают в ВТБ

Индекс Мосбиржи к 14.35 мск повышается на 0,29%, до 2765,19 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,42%, до 1034,97 пункта. При этом курс доллара снижается на 0,16%, курс юаня не меняется, а евро растет лишь на 0,05%. Ранее на торгах среды курсы всех трех валют повышались в пределах 1%.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent в то же время дорожает на 1,31%, до 75,26 доллара за баррель.

"Открывшись c большим гэпом вверх, российский рынок вновь переписал максимум с апреля 2022 года, но вскоре резко снизился, растеряв почти весь плюс. При этом внешний фон оставался благоприятным: нефтяные цены продолжили поступательный рост, глобальные биржи также сохранили восходящую динамику. Давление на индекс Мосбиржи оказало быстрое восстановление рубля от новых годовых минимумов", — говорит Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Наибольший рост к 14.35 мск показывают привилегированные акции "Транснефти", подскакивающие на 6,78%. Ранее в среду компания сообщила, что ее совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2022 года в размере 16655,2 рубля на привилегированную и обыкновенную акцию. Российские банки установят комиссии за работу с валютой

Также существенно дорожают акции "ФСК-Россетей" (+2,07%), "Соллерса" (+1,91%), привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (+1,23%), "Яндекса" (+1,11%) и "Аэрофлота" (+1,02%).

Владимир Чернов из Freedom Finance Global полагает, что рост бумаг "Яндекса" обусловлен новостью о том, что "Яндекс Маркет" планирует открыть еще 9 тысяч пунктов выдачи заказов совместно с "Почтой России".

Сильнее всего снижаются расписки Qiwi (-2,46%), акции Polymetal (-2,15%), акции НЛМК (-1,57%),"Фосагро" (-1,48%) и "Русснефти" (-1,26%).

ПРОГНОЗЫ

"Ближайшая поддержка у фондового индикатора находится на уровне 2750 пунктов, который еще недавно выступал важным сопротивлением. Если рубль продолжит дорожать, а котировки нефти перейдут к снижению, мы уже сегодня можем проверить эту поддержку на прочность", — говорит Бабин.

В свою очередь Алексей Калачев из "Финама" считает, что если индексу Мосбиржи удастся удержаться выше 2750 пунктов, то он может усилить рост до отметки 2840 пунктов.

"Прогноз для индекса Мосбиржи на закрытие торгов 14 июня: диапазон 2700–2800 пунктов, актуальный коридор для РТС: 1020–1050 пунктов", — заключает Чернов.